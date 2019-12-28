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Чаша переповнена: Притула жорстко відреагував на можливий обмін беркутівців

STYLERЖиття    28.12.2019 - 21:29
Чаша переповнена: Притула жорстко відреагував на можливий обмін беркутівців
Сергій Притула зробив важливу заяву по обміну полоненими (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула жорстко прокоментував можливий обмін екс-беркутівців

Сергій Притула прокоментував можливий обмін колишніх беркутівців на українських полонених,яких утримують в Росії. Як відомо, силовики, обвинувачені у розстрілі людей на Майдані, тепер можуть залишитися без вироків. Свою реакцію на такий обмін шоумен і волонтер висловив на сторінці в Facebook.

Притула підкреслив, що чаша терпіння народу може переповниться дуже швидко. Для цього він згадав події, які відбувалися раніше в Україні.

"Чаша набирається швидко. І кожна крапля має шанс стати останньою. Для когось, як Яника, це закінчується революцією. Для когось, як для Віктора Андрійовича чи Петра Олексійовича, болючою поразкою на виборах. Володимир Олександрович вирішив не вигадувати велосипед.Відвели війська, а нічого не помінялося. Кап! На час досудового слідства закрили бойових офіцерів, яких просили взяти на поруки Герої України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького і керівник патрульної поліції України. Капп!! Закрили волонтерів, справа яких тріщить по швах і зшивається білими нитками. Каппп!!!", - написав Притула.

Волонтер і ведучий зазначив, що після того, як вбивць людей на Майдані (беркутівців) включили в обмін полоненими, чаша терпіння у людей переповнилася. Притула запитує, чому не відбувається обмін полоненими за схемою "всіх на всіх".

"Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку – стрільців ми віддаємо Путіну? Чаша переповнена. Пружинка стиснулась", - резюмував Притула.

Нагадаємо, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Про це заявив прокурор Сергій Куций. Обмін повинен відбутися 29 грудня на КПВВ "Майорск"

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Новини України Сергій Притула
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