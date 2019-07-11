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"Звільніть українську землю. І далі - телеміст. Ми - з Сімферополя або Бахчисарая, вони - з Гааги, де їх будуть судити", - Петро Порошенко

STYLERЖиття    11.07.2019 - 08:22
"Звільніть українську землю. І далі - телеміст. Ми - з Сімферополя або Бахчисарая, вони - з Гааги, де їх будуть судити", - Петро Порошенко
Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Петро Порошенко розкритикував ідею проведення телемосту

"Кремль і "п'ята колона" працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує Опозиційну платформу", і про це свідчить чергова поїздка їх кубла сьогодні в Москву - для того, щоб вони почали "дагавариваться". Але наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі - телеміст. Ми - з Сімферополя або Бахчисарая, вони - з Гааги, де їх будуть судити. І на це буде дивитися вся Україна і весь світ", - заявив Петро Порошенко під час виступу в Ужгороді.

Він також зазначив, що за даними останніх соціологічних досліджень, "Європейська Солідарність" - єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар'єр і входить в трійку лідерів перегонів. Кожен втрачений відсоток голосів, відданих за непрохідні партії, додасть депутатських мандатів проросійським силам. Петро Порошенко закликав українців не втратити своє виборче право.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що власник телеканалу NewsOne анонсував проведення українсько-російського телемосту в п'ятницю, 12 липня.

А також розповідали про те, що інформація про проведення телемосту "Треба поговорити" підірвала мережу.

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