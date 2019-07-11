"Освободите украинскую землю. И далее - телемост. Мы - из Симферополя или Бахчисарая, они - из Гааги, где их будут судить", - Петр Порошенко

Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Петр Порошенко раскритиковал идею проведения телемоста

"Кремль и "пятая колонна" работают в унисон. Россия откровенно, деньгами поддерживает "Оппозиционную платформу", и об этом свидетельствует очередная поездка их кубла сегодня в Москву - для того, чтобы они начали "дагавариваться". Но наши условия очень просты. Освободите украинскую землю. Уберите оккупационные войска. Прекратите убивать украинцев. Освободите Крым. И далее - телемост. Мы - из Симферополя или Бахчисарая, они - из Гааги, где их будут судить. И на это будет смотреть вся Украина и весь мир", - заявил Петр Порошенко во время выступления в Ужгороде.

Он также отметил, что по данным последних социологических исследований, "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила из демократического проукраинского лагеря, которая уверенно преодолевает проходной барьер и входит в тройку лидеров гонки. Каждый потерянный процент голосов, отданных за непроходимые партии, придаст депутатских мандатов пророссийским силам. Петр Порошенко призвал украинцев не потерять свое избирательное право.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что владелец телеканала NewsOne анонсировал проведение украинско-российского телемоста в пятницу, 12 июля.

А также рассказывали о том, что информация о проведении телемоста "Надо поговорить" взорвала сеть.