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У Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною (фото)

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Чорнобиль, Четвер 08 вересня 2022 09:51
У Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною (фото) У Чорнобильському заповіднику засвітився кабан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч кабанів. Цей звір дуже розумний і прирівнюється за розумом до собаки.

Про цього дикого мешканця розповіли на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Про ці деталі про тварину ви могли і не знати.

П'ять цікавих фактів про кабанів

1. Кабан - це одна з перших тварин, приручених людиною. Вони дуже розумні, нарівні з собаками.

2. Ватажок в кабанячому стаді - найстаріша самка. Вона завжди йде попереду, першою відчуває небезпеку і першою кидається на ворога.

3. Гарний нюх дозволяє кабанам відчути запах їжі на відстані понад п'ять кілометрів.

4. Пізньої осені відгодовані і повні сил звірі борються між собою за самок. На таких турнірах самець може втратити значну частину своєї ваги.

5. Найсильніший кабан під час гону може запліднити до 8 самок.

У Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною (фото)У Чорнобильському заповіднику водиться багато кабанів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Часто ці тварини бувають агресивними і безстрашними. Особливо це стосується дикої свині з виводком поросят. Вони небезпечні для людини, до них не варто підходити близько.

До 2015 року дикий кабан був найбільш численним парнокопитним на заповідній території. Але африканська чума значно викосила цей вид. Однак зараз їх популяція почала відновлюватися.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику показали тварин з бакенбардами і гривою.

А ще ми писали, що у Чорнобилі показали одну з найбільших водоплавних птахів.

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Чорнобиль
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