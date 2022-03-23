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Гострий зубний біль? Лікарі розповіли, як позбутися його вдома

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Середа 23 березня 2022 10:22
Гострий зубний біль? Лікарі розповіли, як позбутися його вдома Колаж РБК-Україна: Як лікувати зубний біль вдома
Автор: Світлана Мащенко

Гострий зубний біль важко порівняти з чимось, чи описати. Проте наразі доступ до послуг стоматолога обмежений, а полегшувати свій стан треба.

Як це зробити вдома, розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Як екстрено полегшити гострий зубний біль

  1. Вичистити зуби і наявні дірки від залишків їжі та нальоту.
  2. Прийняти знеболююче: це може бути (ібупрофен, парацетамол, анальгін, дексалгін, німесил, долорен, фаніган). Дітям - з розрахунку парацетамол 15 мг/кг, ібупрофен 10 мг/кг.
  3. Зробити полоскання сольовим розчином: 1 чайна ложка солі/і або соди на стакан води (краще частіше, особливо якщо з‘являється припухлість біля зубів). Можна додати до розчину 2-3 каплі йоду.
  4. Можна відкрити ампулу лідокаїну 2% і змочену в цей розчин ватну кульку помістити в дірку в зубі, який у вас болить.

Що робити при надмірній кровоточивості ясен

  • Найперше - це вичищати максимально можливо зуби від нальоту, незважаючи на кровоточивість.
  • Полоскати 2-3 рази в день хлоргексидином 0.12, або наносити після чищення зубів метрагіл дента гель або холісал гель. Або ж звичайний ополіскувач для ясен.

При першій же можливості треба звернутися до лікаря за невідкладною (ургентною) допомогою. ­

Раніше ми писали, як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві.

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