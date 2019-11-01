Обережно: синоптик дала несподіваний прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, очікується прохолодною у більшості областей країни. А ось на наступному тижні погода приємно здивує українців. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначає Діденко, вихідні в Україні будуть прохолодними, місцями очікуються дощі і сильний штормовий вітер.

"Потужна Атлантика наступає, холодний антициклон відступає. Вже завтра, 2 листопада, в більшості областей температура повітря підніметься. Небагато, але все ж таки максимально вже буде +6 +11 градусів. Найближча ніч буде морозною, -2 -8 градусів. Але і це зимове кокетство припиниться", - написала синоптик і повідомила, що з неділі почнеться потепління.

"В неділю і на наступному тижні тепло в Україну повалить потужно, у вівторок-середу на Півдні і Заході ймовірно до +20 градусів. З'являться 2 листопада дощі, проте поки що тільки в західних областях, на решта території буде переважно сухо, хіба що збільшиться хмарність", - додала Діденко і зробила важливе попередження.

"Обережно! Завтра-післязавтра в більшості областей очікується сильний, до штормових поривів, південний вітер", - повідомила вона.

Карта погоди

У Києві субота буде ще прохолодною, в неділю можливий дощ, а потепління прийде в столицю з понеділка.

"У Києві субота також буде вітряною, хмарність почне збільшуватися, але без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5 +8 градусів. У неділю в столиці – сильний південний вітер, дощ і потепління до +10 +12 градусів. З вітром не жартуйте, обходьте старі дерева, паркуйте з розумом автомобіль. З початку наступного тижня потепління посилиться", - попередила Наталка Діденко.