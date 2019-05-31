Оставьте ребенка в покое: Комаровский разрушил популярный миф об ОРВИ (видео)

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос родителей

Доктор Комаровский рассказал, можно ли мерзнуть ребенку, у которого острая вирусная респираторная инфекция. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Родители задали доктору Комаровскому, ранее рассказавшему об алкоголе во время беременности, вопрос, можно ли мерзнуть ребенку во время ОРВИ без температуры. Если при нормальном состоянии ребенка, малыш, к примеру бегает по квартире без носков, то стоит ли его "утеплять" во время болезни.

Доктор Комаровский ответил, что если ребенок чувствует себя при этом комфортно, то в этом нет абсолютно ничего ненормального. А желание одеть ребенка во время простуды - это только прихоть мамы, которая полагает, что ей нужно что-то предпринимать. Комаровский посоветовал "оставить ребенка в покое", если малыш не испытывает при этом дискомфорта.

Комаровский разрушил миф об ОРВИ (фото: unsplash.com)

"Я, как правило, не рекомендую, чтобы больной ребенок переохлаждался. Больному ребенку не помешает лишняя одежда, лишние носочки, прежде всего потому, что температура воздуха, которой дышит ребенок больной, как правило, на 1-2 градуса должна быть ниже, чем для здорового ребенка", - говорит Комаровский.

Доктор Комаровский порекомендовал снизить температуру воздуха, в которой спит ребенок с затрудненным носовым дыханием до 18-20 градусов.

"Если вы надеваете, а он снимает, не надо ему мешать… Ориентируйтесь на самочувствие ребенка. Если ребенку хорошо - это и есть оптимальные условия, способствующие выздоровлению", - утверждает педиатр.

Комаровский разрушил миф об ОРВИ (фото: unsplash.com)

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

К слову, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала, как легко бросить курить, и насколько опасна для здоровья эта вредная привычка.