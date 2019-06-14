Залиште дерева в спокої: Супрун зруйнувала популярний міф про алергії

Уляна Супрун розвіяла одни з найпопулярніших міфів про сезонну алергію на тополиний пух. Очільниця МОЗ на своїй Facebook-сторінці заявила, що летюче насіння тополі не викликає алергію, а цей недуг спричиняють ряд інших подразників.

За словами Уляни Супрун, вирубування тополь жодним чином не вплине на зменшення кількості людей, що навесні і влітку страждають від проявів алергії.

А найкраще, що можна зробити, це зменшити симптоматику алергії. Також чиновниця порадила боротися з тютюнопалінням, забрудненням повітря, зваженими часточками, пліснявою в будинках та бур'янами в насаджувати побільше хвойних дерев.

Супрун зруйнувала міф про алергію на тополиний пух (фото: uarp.org)

Річ у тім, що дозрівання насіння тополі співпадає в часі з цвітінням диких злаків, які й викликають алергію.

"Насправді, тополиний пух не викликає алергію. Він може потрапляти в очі чи до носа, але він - лише механічний подразник, а не алерген. А загострення алергії викликає цвітіння диких злаків, як то тимофіївки, яке в часі збігається з дозріванням насіння тополі. Саме пилок злаків розноситься вітром і викликає алергію", - пише Уляна Супрун.

Тим не менше, в. о. міністра охорони здоров'я зазначила, що деякі продукти життєдіяльності тополь таки здатні викликати алергію. Це - пилок, який виділяють з цвітінням "чоловічі дерева", він розноситься у березні-квітні. А пух летить саме з "жіночих дерев", і трапляється це пізніше.

Однак, за словами Супрун, це також не привід рубати тополі, адже від усіх алергенів людям все одно не позбутись.

Супрун зруйнувала міф про алергію на тополиний пух (фото: twitter.com sputnikby)

Також Супрун розповіла, що алергія - це невиправдана реакція імунної системи на певний подразник. А згідно з деякими дослідженнями, ранній контакт з подразником може захистити людину від розвитку алергії в майбутньому.

"Тобто пилок тополь та інших рослин, який ми вдихаємо в ранньому дитинстві, захищає нас від алергії в майбутньому. З котиками та генетично зумовленою астмою, до слова, та сама історія - пухнастики зменшують ймовірність розвитку астми в дитини", - стверджує Уляна Супрун.

А розвитку алергії у дитини сприяють такі чинники, як пасивне куріння, пліснява, раннє лікування антибіотиками та забруднене повітря.

Уляна Супрун також дала кілька важливих порад людям, які відчули прояви алергії:

піти до лікаря і з’ясувати, на що саме і коли розвивається алергія. Лікар пропише препарати, які зможуть зменшити прояви алергії;

коли в повітрі пилок, на який у вас алергія, треба щільно зачиняти вікна, вмиватися та промивати носа, аби зменшити контакт;

муніципальні служби мають знищувати бур'яни, стригти газони і не допускати появи диких злаків та амброзії, а також мити вулиці.

Супрун зруйнувала міф про алергію на тополиний пух (фото: pxhere.com)

До того ж дерева у місті навпаки стають у пригоді в боротьбі з алергією, бо очищають забруднене повітря, - зазначає Супрун.



"Дерева очищають повітря від газів та зважених часточок. Найбільш ефективними є змішані насадження різної висоти, що ростуть близько до джерел забруднення, тобто вздовж доріг", - наголошує очільниця МОЗ.

Найкращими деревами для очищення повітря є хвойні дерева, а також дуб і падуб, старі і великі верби, катальпи, платани, липи, клени та не дуже поширені в нас гінкго та гледичія колюча.



"У здоровому місті не рубають тополі заради боротьби з алергіями. В ньому косять газони, садять дерева та кущі на кожній вулиці", - додала наостанок в. о. міністра охорони здоров'я.

Супрун зруйнувала міф про алергію на тополиний пух (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно впливає на стан шкіри.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський дав поради, як уникнути випадкового проковтування дитиною батарейок, які є смертельно небезпечними для малюка.

До речі, Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися з фахівцями, а не шукати порад в інтернеті.