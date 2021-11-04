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У Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай: вчили виправляти помилки

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Кривий Ріг, Четвер 04 листопада 2021 15:43
У Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай: вчили виправляти помилки Підлітки розмалювали трамвай у Кривому Розі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кривому Розі виявили 3 дівчат, які розмальовувати вагон трамваю. Зокрема, батьки однієї з них вирішили владнати все мирним шляхом, тому разом із юною художницею прийшли відтирати вагон своїми силами.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Так, затримали 12-річних дівчат 3 листопада.

На відео видно, що вагон трамваю спершу був повністю замальований написами й тоді сім'я почала його відмивати.

Однак, в іншому відео вже видно, що більшість із них відмили. Тому стіни там знову стали білими та жодного "графіті" не було.

Окрім того, батьків інших 2-х дівчат притягнуть до відповідальності й стягнуть заподіяну шкоду підприємству.

Також зазначається, що батьки не змушували дівчину відтирати все самотужки, а власним приладом показали, як виправляти помилки.

У Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай: вчили виправляти помилки

У Кривому Розі підлітки розмалювали трамвай (facebook.com/Транспорт Кривого Рогу)

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