У Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай: вчили виправляти помилки

У Кривому Розі виявили 3 дівчат, які розмальовувати вагон трамваю. Зокрема, батьки однієї з них вирішили владнати все мирним шляхом, тому разом із юною художницею прийшли відтирати вагон своїми силами.

Про це повідомили у Facebook -спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Так, затримали 12-річних дівчат 3 листопада.

На відео видно, що вагон трамваю спершу був повністю замальований написами й тоді сім'я почала його відмивати.

Однак, в іншому відео вже видно, що більшість із них відмили. Тому стіни там знову стали білими та жодного "графіті" не було.

Окрім того, батьків інших 2-х дівчат притягнуть до відповідальності й стягнуть заподіяну шкоду підприємству.

Також зазначається, що батьки не змушували дівчину відтирати все самотужки, а власним приладом показали, як виправляти помилки.

У Кривому Розі підлітки розмалювали трамвай (facebook.com/Транспорт Кривого Рогу)