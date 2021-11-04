У Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай: вчили виправляти помилки
У Кривому Розі виявили 3 дівчат, які розмальовувати вагон трамваю. Зокрема, батьки однієї з них вирішили владнати все мирним шляхом, тому разом із юною художницею прийшли відтирати вагон своїми силами.
Про це повідомили у Facebook-спільноті "Транспорт Кривого Рогу".
Так, затримали 12-річних дівчат 3 листопада.
На відео видно, що вагон трамваю спершу був повністю замальований написами й тоді сім'я почала його відмивати.
Однак, в іншому відео вже видно, що більшість із них відмили. Тому стіни там знову стали білими та жодного "графіті" не було.
Окрім того, батьків інших 2-х дівчат притягнуть до відповідальності й стягнуть заподіяну шкоду підприємству.
Також зазначається, що батьки не змушували дівчину відтирати все самотужки, а власним приладом показали, як виправляти помилки.
У Кривому Розі підлітки розмалювали трамвай (facebook.com/Транспорт Кривого Рогу)
Раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів.
Також ми писали, що у Львівській області затримали вандала, який пошкодив майже 60 хрестів на кладовищі.