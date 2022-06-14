Остапчук прийняв рішення щодо свого котеджу в елітному селі під Києвом
Телеведучий Володимир Остапчук вирішив добудувати свій дім в екологічному котеджному містечку "Золоче Прованс", що в селі Вишеньки під Києвом. Попри те, що в Україні триває війна, шоумен і його дружина вірять в перемогу і хочуть жити й працювати в нашій країні.
Як виглядає котеджне містечко, скільки коштують там будинки і готові проекти під забудову - читайте нижче в матеріалі Styler.
"Нашому будинку - бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо - майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш Дім добудувати, а ремонт - доробити", - написав Остапчук в Instagram.
Разом з дружиною вони приїхали навідати майбутнє житло, будівництво якого було перервано через війну.
"Незважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ!" - додав Володимир і уточнив, що наразі він шукає українських виробників будматеріалів і готовий розглядати пропозиції.
Дивіться нижче на фото, як виглядає будинок Остапчука та котеджне містечко:
Скріншот
Володимир Остапчук з дружиною Христиною почали зводити будинок у червні минулого року.
"Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі кімнати для моїх дітей і нашого з Христиною малюка - ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя", - планував телеведучий.
Що відомо про"Золоче Прованс"
Розробники концепту котеджного містечка позиціонують його, як "Життя на курорті".
"Екологічно чиста, мальовнича місцевість села Вишеньки, Бориспільського району, в оточенні природних озер і лугів, 9 км до Києва, 15 км до міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP)", - йдеться в описі.
Тут пропонуються котеджі класу "Комфорт", "Преміум", "Ексклюзив". У продажу є готові будинки і проекти під забудову зі знижкою 10%
Пропонується розстрочка 0%, перший внесок від 30%, на 2 роки. Вартість - від 200 тисяч доларів.
Скріншот: zoloche-provence.kiev.ua
Нагадаємо, що Христина Горняк - друга дружина Володимира Остапчука. Про розставання з Оленою Войченко стало відомо в жовтні 2019 року. Вони прожили разом 12 років та виховують двох дітей.
Вже скоро шоумен оголосив про стосунки з Христиною Горняк, вони швидко з'їхалися і оголосили про одруження у серпні 2020-го. У жовтні цього ж року вони побралися.