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Последний шанс. Эти четыре растения обязательно нужно обрезать в феврале, чтобы они были здоровыми

Суббота 24 февраля 2024 19:02
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Последний шанс. Эти четыре растения обязательно нужно обрезать в феврале, чтобы они были здоровыми Какие растения нужно обрезать перед весной (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Февраль почти закончился, но не все знают, какие растения нужно обрезать в последние дни зимы. Поэтому у дачников и садоводов есть шанс, берите секатор и хватайтесь за дело.

Что нужно обрезать в феврале, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какие растения следует обрезать

По словам эксперта по садоводству Джейми Шелли, в феврале стоит позаботиться о растениях, которые называют живоплетами. Речь идет о вечнозеленых кустах, из которых часто делают живые изгороди.

В последние дни зимы обязательно обрежьте:

  • Барбарис
  • Буксус (самшит)
  • Шуазия или Чойсия (мексиканский флердоранж Choisya ternata)
  • Лаванду.

"Они, как правило, находятся в состоянии покоя зимой и могут не так сильно "кровить" - когда во время обрезки сок вытекает из обрезанного среза, что приводит к повреждению растений и делает их более уязвимыми к болезням", - объясняет эксперт.

Дождитесь, когда морозы спадут. И тогда начинайте проводить обрезку. Именно так вы поможете растениям "проснуться" весной. Правильно обрезанные кусты будут радовать вас молодыми ветвями и не боятся болезней.

"Обрезка помогает ускорить рост растений в течение года, удаляя мертвые и больные ветви и способствуя формированию новых и здоровых побегов", - добавил эксперт.

Напомним, ранее уже появился посевной календарь на март.

Кроме того, недавно стало известно, когда сеять перец на рассаду, чтобы получить хороший урожай.

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