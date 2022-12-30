Последнее Рождество в Мариуполе: смотрите фото, которые были тайно увезены из блокадного города

Новые фото довоенного Мариуполя в новогодних рождественских декорациях, на которых еще целый драмтеатр и исторический центр города, поразили украинцев. Автор кадров – Евгений Сосновский под угрозой смерти вывез через российские блокпосты эти снимки из блокадного города.
Сейчас почти все сооружения, запечатленные на фотографиях, разбомблены оккупантами.
Кадрами еще счастливого города автор поделился на своей странице в Facebook. Некоторые из них он опубликовал впервые.
"Это моя последняя фотопрогулка по центру Мариуполя и последние фото из серии "Такой красивый город". Некоторые из них я даже не выкладывал. Чего-то у них мне тогда не хватало. И все же пусть все они будут теперь здесь. Тем утром было уютно и красиво ...было", - пишет автор кадров.
Сосновский сделал эти снимки 27 декабря 2021 года. Менее чем через два месяца город начала бомбардировать российская армия. Сам фотограф 62 дня находился в блокадном Мариуполе. Сосновскому пришлось несколько недель жить в подвале, побывать под завалами и выжить.
Драмтеатр в декабре 2021 года (фото: Евгений Сосновский)
Некоторые последствия военных преступлений россиян в Мариуполе фотограф сумел тайно снять на свою камеру. А потом через блокпосты оккупантов вывезти свой архив с фотографиями мирного города, а также фотографии из блокады.
Тогда больше всего украинцев поразили фото дневника 8-летнего мальчика, который в подвале писал о гибели близких.
Сейчас после публикации фотографий еще красивого и не разрушенного Мариуполя, украинцы тоже не остались безразличными. Многие подписчики Сосновского поделились своими впечатлениями от мирных фото.
"Такой замечательный был Мариуполь! В последнее время так много власть делала в городе! И никто не подумал о ПВО. Почему город бросили на смерть? Как такое могло произойти в 21 веке! Ковровые бомбардировки почти полумиллионного города полного мирных жителей! Как это страшно! Моего деда в 1942 году расстреляли фашисты в Мариуполе, а мой сын с семьей чудом выехал из расстрелянного города почти через 80 лет", - пишет пользователь соцсетей Елена.
Многие также выражают благодарность автору за эти кадры, ведь они зафиксировали их город еще в мирные времена.
На снимках - драмтеатр в новогодних декорациях. Меньше чем через три месяца, 16 марта 2022 года, российская армия сбросит авиабомбу на это заведение культуры. В декабре этого же года, чтобы скрыть доказательства своего военного преступления, оккупанты снесли здание. То же они сделали еще с несколькими историческими сооружениями в Мариуполе.
Недавно мы сообщали, что оккупанты запретили массовые мероприятия в Мариуполе во время новогодних праздников.
Ранее рассказывали о том, что россияне сносят исторические дома в оккупированном Мариуполе.