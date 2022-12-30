Останнє Різдво у Маріуполі: дивіться фото, які були таємно вивезені з блокадного міста

Як виглядав Маріуполь перед вторгненням Росії

"Це моя остання фотопрогулянка центром Маріуполя і останні фото із серії "Таке красиве місто". Деякі з них я навіть не викладав. Чогось в них мені тоді не вистачало. Та все ж нехай всі вони будуть тепер тут. Тим ранком було затишно і красиво... Було", - пише автор кадрів.

Сосновський зробив ці знімки 27 грудня 2021 року. Менше ніж за два місяці місто почала бомбардувати російська армія. Сам фотограф 62 дні був у блокадному Маріуполі. Сосновському довелося кілька тижнів жити в підвалі, побувати під завалами й вижити.

Драмтеатр у грудні 2021 року (фото: Євген Сосновський)

Певні наслідки воєнних злочинів росіян у Маріуполі фотограф зумів таємно зняти на свою камеру. А тоді через блокпости окупантів вивезти свій архів з фотографіями мирного міста, а також світлини з блокади.

Тоді найбільше українців вразили фото щоденника 8-річного хлопчика, який у підвалі писав про загибель близьких.

Зараз після публікації світлин ще красивого і не зруйнованого Маріуполя, українці теж не залишились байдужими. Багато підписників Сосновського поділились своїми враженнями від мирних фото.

Святковий Маріуполь у кінці 2021 року (фото: Євген Сосновський)

"Такий чудовий був Маріуполь! Останнім часом так багато влада робила в місті ! І ніхто не подумав про ППО. Чому місто кинули на смерть? Як таке могло статися у 21 столітті! Килимові бомбардування майже півмільйонного міста повного мирних мешканців! Як це страшно! Мого діда у 1942 розстріляли фашисти в Маріуполі, а мій син з родиною дивом виїхав з розстріляного міста майже через 80 років", - пише користувачка соцмереж Олена.

Багато людей також висловлюють вдячність автору за ці кадри, адже вони зафіксували їхнє місто ще у мирні часи.

Центр Маріуполя перед Новим 2022 роком (фото: Євген Сосновський)

На знімках видно драмтеатр у новорічних декораціях. Менше ніж за три місяці, 16 березня 2022 року, російська армія скине авіабомбу на цей заклад культури. У грудні цього ж року, аби приховати докази свого воєнного злочину, окупанти знесли будівлю. Те саме вони зробили ще з кількома історичними спорудами у Маріуполі.

Останні мирні фото Маріуполя (фото: Євген Сосновський)