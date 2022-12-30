Останнє Різдво у Маріуполі: дивіться фото, які були таємно вивезені з блокадного міста

Нові світлини довоєнного Маріуполя у новорічно-різдвяних декораціях, на яких ще цілий драмтеатр та історичний центр міста, вразили українців. Автор кадрів - Євген Сосновський під загрозою смерті вивіз через російські блокпости ці знімки із блокадного міста.
Зараз майже усі споруди, які зафіксовані на фотографіях, роз бомбардовані окупантами.
Кадрами ще щасливого міста автор поділився на своїй сторінці у Facebook. Деякі з них він опублікував вперше.
"Це моя остання фотопрогулянка центром Маріуполя і останні фото із серії "Таке красиве місто". Деякі з них я навіть не викладав. Чогось в них мені тоді не вистачало. Та все ж нехай всі вони будуть тепер тут. Тим ранком було затишно і красиво... Було", - пише автор кадрів.
Сосновський зробив ці знімки 27 грудня 2021 року. Менше ніж за два місяці місто почала бомбардувати російська армія. Сам фотограф 62 дні був у блокадному Маріуполі. Сосновському довелося кілька тижнів жити в підвалі, побувати під завалами й вижити.
Драмтеатр у грудні 2021 року (фото: Євген Сосновський)
Певні наслідки воєнних злочинів росіян у Маріуполі фотограф зумів таємно зняти на свою камеру. А тоді через блокпости окупантів вивезти свій архів з фотографіями мирного міста, а також світлини з блокади.
Тоді найбільше українців вразили фото щоденника 8-річного хлопчика, який у підвалі писав про загибель близьких.
Зараз після публікації світлин ще красивого і не зруйнованого Маріуполя, українці теж не залишились байдужими. Багато підписників Сосновського поділились своїми враженнями від мирних фото.
"Такий чудовий був Маріуполь! Останнім часом так багато влада робила в місті ! І ніхто не подумав про ППО. Чому місто кинули на смерть? Як таке могло статися у 21 столітті! Килимові бомбардування майже півмільйонного міста повного мирних мешканців! Як це страшно! Мого діда у 1942 розстріляли фашисти в Маріуполі, а мій син з родиною дивом виїхав з розстріляного міста майже через 80 років", - пише користувачка соцмереж Олена.
Багато людей також висловлюють вдячність автору за ці кадри, адже вони зафіксували їхнє місто ще у мирні часи.
На знімках видно драмтеатр у новорічних декораціях. Менше ніж за три місяці, 16 березня 2022 року, російська армія скине авіабомбу на цей заклад культури. У грудні цього ж року, аби приховати докази свого воєнного злочину, окупанти знесли будівлю. Те саме вони зробили ще з кількома історичними спорудами у Маріуполі.
Нещодавно ми повідомляли, що окупанти заборонили масові заходи у Маріуполі під час новорічних свят.
Раніше розповідали про те, що росіяни зносять історичні будівлі в окупованому Маріуполі.