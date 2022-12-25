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Россияне сносят исторические здания в центре Мариуполя, - советник мэра

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Мариуполь, Воскресенье 25 декабря 2022 17:59
Россияне сносят исторические здания в центре Мариуполя, - советник мэра Иллюстративное фото: россияне сносят исторические здания в центре Мариуполя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мариуполе россияне продолжают сносить здания, которые имеют историческое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, в центре города россияне активно сносят здания, в том числе и исторические. В частности, они хотят уничтожить Дом с часами в Мариуполе, в котором находилась студия известного украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

"Все, абсолютно все, что составляет историческую ценность, превращают в пепел", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты полностью снесли здание драмтеатра в захваченном Мариуполе.

Также мы писали, что россияне задумали снести целый квартал в Мариуполе.

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