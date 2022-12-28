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Россияне запретили массовые мероприятия в Мариуполе во время новогодних праздников

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Мариуполь, Среда 28 декабря 2022 13:39
Россияне запретили массовые мероприятия в Мариуполе во время новогодних праздников Иллюстративное фото: россияне запретили массовые мероприятия в Мариуполе во время новогодних праздников (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты запретили проводить во временно захваченном Мариуполе какие-либо массовые мероприятия на время новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"На период новогодних праздников оккупанты запретили собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах", - написал он.

При этом непонятно, как в таком случае захватчики будут корректировать очереди к полевым кухням, банкоматам и оккупационным бюрократам.

Андрющенко также сообщил, что количество выезжающих из Мариуполя, которые спасаются от "холодомора", растет. Так, очередь на пересечение границы между Украиной и Россией в Новоазовском районе достигает 32 километров, а время ожидания растет до 24 часов.

Напомним, оккупанты сносят исторические здания в центре Мариуполя.

К тому же россияне полностью снесли здание драмтеатра в Мариуполе, уничтожив следы своих страшных преступлений.

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