ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 17:03
Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі
Фото: Володимир Федченко (facebook.com/93OMBr)

Володимир Федченко загинув в результаті попадання кулі снайпера бойовиків

На Донбасі 27 лютого в результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації загинув головний сержант взводу 93-ї окремої механізованої бригади Володимир Федченко. Про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр в Facebook.

Повідомляється, що Федченко загинув у віці 46 років в результаті попадання кулі снайпера бойовиків. Він вступив на службу в 93-ю бригаду в грудні 2016 року. У нього залишилися дружина і четверо дітей.

"Воїни бригади Холодний Яр висловлюють свої щирі співчуття родині Володимира. Ми повністю поділяємо ваш біль і тугу і зробимо все від нас залежне, щоб його жертва не була марною. Поховають Володимира завтра, в рідному селі Нещеретово. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі

Нагадаємо, за минулу добу, 27 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міноборони, протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць і знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України.

Бойовики майже годину обстрілювали сили ООС на Донбасі, є поранений На окупованому Донбасі випадків коронавірусу не зафіксовано, - МОЗ
Новини України Донбаспогибливійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся