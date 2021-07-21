ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двоповерховий "садовий будиночок": як виглядає новий особняк екс-"кварталівця" Юзіка (відео)

Новость на русском →
Київська область, Середа 21 липня 2021 20:10
Двоповерховий "садовий будиночок": як виглядає новий особняк екс-"кварталівця" Юзіка (відео) Колаж РБК-Україна: Юзік обзавівся двоповерховим будинком під Києвом
Автор: Володимир Костирін

Народний депутат, колишній актор Студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзік) обзавівся двоповерховим особняком під Києвом. У декларації політика будівля площею 260 квадратних метрів вказується як садовий будиночок. Втім, журналісти побували на локації, і показали, як виглядає цей солідний котедж.

Про це йдеться в сюжеті в передачі "Викриття" на каналі "Новини.LIVE".

Новий будинок екс-гуморист, діючий депутат вибрав у селі Проців недалеко від Борисполя. Зараз Юзік проживає в квартирі на Осокорках у столиці, але, схоже, скоро вже справлятиме новосілля.

Двоповерховий будинок розташований на земельній ділянці в 18 соток. Будівля візуально вимагає тільки незначної зовнішньої та внутрішньої обробки.

Двоповерховий &quot;садовий будиночок&quot;: як виглядає новий особняк екс-&quot;кварталівця&quot; Юзіка (відео)Двоповерховий &quot;садовий будиночок&quot;: як виглядає новий особняк екс-&quot;кварталівця&quot; Юзіка (відео)

Двоповерховий котедж Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом (фото: скріншот)

За даними декларації, особняк належить дружині політика Тетяні. Разом з тим 3-кімнатна квартира (житлова площа 104 кв.м) у Києві зареєстрована на Юрія.

На сайтах оголошень будинок приблизно такої ж характеристики й опису в селі Проців значиться з ціновими пропозиціями під 400 тисяч доларів.

Сам особняк оточений соснами. До ділянки веде нещодавно відремонтована дорога.

Відео: як виглядає новий особняк Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом

До речі, нещодавно ми розповідали, як виглядає будинок колишньої колеги Юзіка по сцені Олени Кравець. Вона нещодавно перебралася з квартири в Києві в заміський особняк орієнтовно на 300 "квадратів", виконаний з дерев'яного бруса.

Додамо також, що раніше на відео показали будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

Читайте РБК-Україна в Google News
нардеп недвижимость актер Слуга народа Юрій Корявченков
LITE
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день