Двоповерховий "садовий будиночок": як виглядає новий особняк екс-"кварталівця" Юзіка (відео)

Народний депутат, колишній актор Студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзік) обзавівся двоповерховим особняком під Києвом. У декларації політика будівля площею 260 квадратних метрів вказується як садовий будиночок. Втім, журналісти побували на локації, і показали, як виглядає цей солідний котедж.

Про це йдеться в сюжеті в передачі " Викриття " на каналі "Новини.LIVE".

Новий будинок екс-гуморист, діючий депутат вибрав у селі Проців недалеко від Борисполя. Зараз Юзік проживає в квартирі на Осокорках у столиці, але, схоже, скоро вже справлятиме новосілля.

Двоповерховий будинок розташований на земельній ділянці в 18 соток. Будівля візуально вимагає тільки незначної зовнішньої та внутрішньої обробки.

Двоповерховий котедж Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом (фото: скріншот)

За даними декларації, особняк належить дружині політика Тетяні. Разом з тим 3-кімнатна квартира (житлова площа 104 кв.м) у Києві зареєстрована на Юрія.

На сайтах оголошень будинок приблизно такої ж характеристики й опису в селі Проців значиться з ціновими пропозиціями під 400 тисяч доларів.

Сам особняк оточений соснами. До ділянки веде нещодавно відремонтована дорога.

Відео: як виглядає новий особняк Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом