Особняк Ахметова під Києвом показали з висоти пташиного польоту: схоже на королівство

Палац Ахметова під Києвом (колаж РБК-Україна)

З'явилися нові фото і відео величезного палацу Ріната Ахметова під Києвом

Рінат Ахметов добудовує свій розкішний особняк під Києвом - величезний симетричний палац розташований в 35 км від української столиці посеред 25 гектарів лісу і по документах значиться як реабілітаційний оздоровчий комплекс.

Площа споруди становить 12-13 тисяч квадратних кілометрів, а ціна особняка нібито близько 30 мільйонів доларів. Земля маєтку належить компанії олігарха.

У мережі показали нові фото і відео палацу Ахметова, який досі продовжує зростати. До речі, навесні 2017-го з'явилися перші кадри розкішного маєтку, а відзняти кадри команді "Слідство.Інфо" вдалося тільки з другої спроби - у перший раз по журналістах охоронці відкрили вогонь.

"Як вам взагалі? Мені подобається, хоча є куди рости. Отак живе найуспішніший український бізнесмен - будується, розвивається. Гуляє власним парком, може собі дозволити. Зараз, кажуть, ради оцього всього зупиняють енергоблоки українських АЕС, щоб можна було вугільним електростанціям Ахметова працювати. Не знаю, чи правда", - пише екс-нардеп Ігор Луценко у своєму Facebook.

Також він опублікував свіжі знімки особистого "Версаля" Ахметова за величезним парканом під селищем Козин Київської області.

За словами Луценка, в районі особняка працюють "глушилки", щоб над ним не літали дрони.

"...але ми ж фронтова аеророзвідка, нас так просто не візьмеш", - додав він.

Палац Ахметова під Києвом (Фото: facebook.com/igor.lutsenko)

У "дачу під Києвом" Ахметова входять маєток з 25 га лісу та ландшафтним дизайном, штучними водоймами, на території розташовані кілька будівель, кілька гаражів, альтанки, доріжки та мости. У самому центрі знаходиться симетричний величезний палац.

Також у коментарях Луценко уточнив координати заміського маєтку.

Фото: скрін facebook.com/igor.lutsenko

"На території працює техніка, стоять вагончики, і будівельні матеріали. Ходять люди - схоже, будівельники. Але навіть так, недобудована, без елітних мешканців, все це схоже на королівство", - йдеться в репортажі.

Відео: Розкішний особняк Ахметова під Києвом

Раніше ми писали про те, що нещодавно Рінат Ахметов купив найдорожчий будинок у світі за 200 мільйонів євро. Розкішний особняк розташований на Лазурному березі - Вілла де Седрес (Les Cèdres) розташована у місті Сен-Жан-Кап-Ферра.

У 2011 році український мільярдер став власником найдорожчої квартири у світі - лондонська нерухомість обійшлася олігарху у 137 мільйонів фунтів.

Також повідомлялося, що в окупованому РФ українському Криму Рінат Ахметов втратив розкішну дачу, якою він володів з 2007 року. Дача Якова Жуковського Новий Кучук-Кой в селищі Паркове під Ялтою була продана "Газпрому" місцевою "владою", яка перед цим "націоналізувала" особняк власника "Шахтаря".