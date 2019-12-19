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У мережі показали донецький будинок Ахметова: лізти туди не хочеться (відео)

STYLERЖиття    19.12.2019 - 17:00
У мережі показали донецький будинок Ахметова: лізти туди не хочеться (відео)
Будинок Ахметова в Донецьку показали на відео (фото: РБК-Україна)

Будинок Ахметова засвітився на відео

Будинок Ріната Ахметова потрапив у поле зору донецького блогера, який відвідав колишню резиденцію українського олігарха. Крім того, він показав колишній будинок матері Ахметова і школу, де навчався олігарх.

Блогер пройшовся біля будинку Ахметова і розповів, що лізти туди не хочеться, оскільки ворота навколо будинку і паркан виглядають неприступно. Чоловік просто пройшовся навколо резиденції Ахметова і розповів, що потрапити всередину просто неможливо.

Після будинку Ахметова він прогулявся з камерою по околиці Донецька, де в селищі Північному знаходиться інший значущий для Ріната будинок – це будинок, де раніше проживала мати олігарха.

Будинок Ахметова в Донецьку (відео: YouTube)

Блогер розповів, що раніше біля будинку матері олігарха перебувала охорона, але зараз її немає і судячи з усього в будинку вже ніхто не живе. Після цього чоловік пішов до школи № 63, в якій раніше навчався Ахметов.

Школу реконструювали перед Євро-2012, і зараз вона виглядає дуже добре. На території навчального закладу знаходиться поле для тенісу та міні футболу, доріжки викладені плиткою. А сама школа обнесена високим залізним парканом.

Біля школи також знаходиться сучасне футбольне поле для школярів з штучним покриттям.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися нові фото і відео розкішного палацу Ахметова під Києвом. За словами ЗМІ, великий особняк на площі 12 тисяч квадратних метрів побудований на кошти, отримані від реалізації схеми "Роттердам+".

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