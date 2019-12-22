Особливий період: яким Зодиакам астролог прогнозує невичерпну удачу

Гороскоп на кінець 2019 року для всіх знаків Зодіаку обіцяє безмежне везіння, але тільки деяким з них. Знаменитий астролог Павло Глоба вважає, що положення небесних тіл буде супроводжувати у справах Овнам, Левам, Скорпіонам і Близнюкам. Однак астролог попереджає: утримати успіх допоможе лише рішення, прийняті не серцем, а розумом.

Овни. У Овнів в кінці грудня фінансове становище буде таким стабільним, що можна дозволити собі будь-які дорогі покупки. У вас навіть залишаться гроші на довгоочікувану подорож. Пов'язано це з тим, що в кінці грудня Овни щодня будуть притягувати удачу і, якщо зможуть вчасно нею скористатися, зможуть витягти "щасливий квиток".

Леви. Леви до кінця року можуть проявити свої найкращі ділові якості. Ви зможете детально розібратися з будь-якою роботою і виконати її з максимально високою якістю. Терміни виконання планових робіт також будуть дотримуватися. Розпочаті на цьому тижні нові справи намагайтеся обов'язково довести до повного завершення - для цього у вас будуть усі умови. Докладайте зусиль до того, щоб поліпшити умови праці на робочому місці, тоді удача буде на вашому боці, вважає астролог.

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Скорпіони. Представники цього знака в грудні 2019 здатні досягти вражаючих результатів, якщо будуть проявляти ініціативу у справах. Також дуже важливо не витрачати час на довгу розкачку і енергійно включатися в роботу. Це гарний час для зміцнення і розвитку ділових зв'язків. Віддавайте перевагу контактам з людьми старше і досвідченіше вас - в цьому випадку ви можете бути впевнені в надійності та виконанні даних вам обіцянок. Це час, коли ви здатні швидко напрацьовувати корисний досвід і здобувати навички у взаємодії з іншими людьми. При дотриманні всіх рекомендацій астролог впевнений – удача буде йти в ногу з вашими справами.

Близнюки. Близнюкам в кінці грудня 2019 вдасться суттєво підвищити рівень професійної майстерності. Ви будете схильні наполегливо розбиратися з безліччю деталей в роботі, з тим, щоб зробити свою працю більш ефективною і продуктивною. Це призведе до істотного матеріального збагачення і супроводженню удачі у всіх започаткованих справах.