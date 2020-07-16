Була у стресі та змучена: справа про п'яну їзду депутата Костенко закрили

Депутат столичної міської ради Людмила Костенко, яка була зупинена співробітниками поліції у квітні 2020 року за водіння в нетверезому вигляді, уникла покарання за свої дії. Суд вирішив, що немає підстав для притягнення водія до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Інцидент стався наприкінці квітня в центрі Києва, по вулиці Льва Толстого. Поліція зупинила автомобіль Mersedes, через те, що водій забув вимкнути фари. Зазвичай такі ситуації закінчуються мирно, співробітники поліції перевіряють документи, пробивають по базах, роблять попередження і відпускають.

Однак, окрім депутата в машині був ще один чиновник – Слончак Володимир Вікторович, який займав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення повноважень самоврядування. Він заступився за Костенко, накинувся на поліцейського. Його затримали, а поліцейському викликали медиків. Людмила Костенко відмовилася проходити тест на алкоголь, хоча поліція запідозрила, що вона знаходиться в нетверезому стані. Її машину забрали на штрафмайданчик.

1 липня в Солом'янському районному суді столиці пройшло засідання, на якому розглядали справу Костенко. В ухвалі суду було зазначено, що 26 квітня вона перебувала за кермом автомобіля в нетверезому стані та від тесту на алкоголь відмовилася. Як пояснила депутат, на місці події було багато поліції, а вона перебувала в стресовому і виснаженому стані. Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Суд прийняв рішення закрити провадження і передати його на розгляд трудового колективу компанії "Піта-хліб", де Костенко зазначена економістом. Як пояснили судді, громадянка Костенко позитивно характеризується на роботі та керівництво готове взяти її на поруки.

Постанова суду не була оскаржена і набрала чинності 13 липня. Слончак був звільнений зі своєї посади й 28 квітня суд відправив його під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступника Кличко будуть судити за напад на поліцейського.