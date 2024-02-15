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Звезда "Острых козырьков" и "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)

Четверг 15 февраля 2024 22:32
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Звезда "Острых козырьков" и "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото) Киллиан Мерфи (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи показал очень неожиданные фото в новых и не характерных для себя образах, раскрывающих актера с новых сторон.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу британского журнала GQ показывает вам эти смелые фото Киллиана.

Киллиан Мерфи показал неожиданные образы

Редакция глянца решила показать миру другую сторону знаменитого актера, который, несмотря на свой сдержанный образ, может быть эксцентричным и свободным.

Киллиан Мерфи стал очень известен благодаря сериалу "Острые козырьки", где сыграл главную роль и играл очень сдержанную роль. Таким образом он стал чуть ли не заложником определенного образа. Красивый мужчина, который держит свои слова, умеет защитить свою семью, любимую женщину и себя, но опасен для врагов.

Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)Звезда &quot;Острых козырьков&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot; Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы (фото)

Киллиан Мерфи предстал в новых образах (фото: instagram.com/gq)

Киллиан стал олицетворением настоящего и сильного мужчины и в разных фильмах и сериалах только подтверждал свой образ, который даже стал переноситься в жизнь, ведь он не любит публику и громкие вечеринки.

Однако новая фотосессия Мерфи раскрывает его с разных сторон и демонстрирует, что актер все же может быть грубым, свободным и раскрепощенным.

Его новые образы не только яркие, они еще и очень смелы, ведь для человека, носящего исключительно классические черные костюмы, одеть яркую рубашку, слипоны, носки, добавить к своим образам аксессуары - это действительно что-то новое и не характерное для его устойчивого образа.

Ранее мы рассказывали о том, как Марго Робби показала невероятные фотографии с Киллианом Мерфи.

Также читайте наш материал о самых лучших образах звезд на красной дорожке Critics Choice Awards.

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