Оскар 2024: когда и где смотреть церемонию вручения главной кинопремии года
96-я Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию украинцы смогут посмотреть на "Суспільному Культура".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Суспільне".
Церемонии вручения "Оскара" 2024
Телеканал "Суспільне Культура" во второй раз получил эксклюзивное право на показ прямой трансляции Церемонии вручения премии "Оскар" в Украине. Ежегодная церемония собирает сотни миллионов поклонников кино во всем мире, чтобы узнать в прямом эфире, какие ленты отметили самой высокой наградой в кинопроизводстве.
Ведущим церемонии будет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.
Напомним, что среди претендентов на желаемую статуэтку оказалась украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова. Это документальное кино было снято в начале вторжения российской армии в Украину. Лента уже попала в шортлист в категории "Документальный полнометражный фильм".
Церемония вручения премии начнется 10 марта (фото: Getty Images)
Какие прогнозы букмекеров
По предварительным оценкам, стать победителем в номинации "Лучший фильм" больше всего шансов имеет картина "Оппенгеймер". Его режиссер Кристофер Нолан, скорее всего, получит Оскар в номинации "Лучший режиссер", а исполнитель главной голы - Киллиан Мерфи является одним из главных претендентов на звание "Лучшего актера года".
А вот получить премию за "Лучшую женскую роль", по мнению букмекеров, может Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные создания".
Роберт Дауни-младший является главным претендентом на присуждение премии в номинации "Лучший актер второго плана". А за "Лучшую женскую роль второго плана" могут наградить Давайн Джой Рэндольф, которая сыграла в ленте "Оставленные".
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