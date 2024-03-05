Оскар 2024: когда и где смотреть церемонию вручения главной кинопремии года

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Суспільне ".

Церемонии вручения "Оскара" 2024

Телеканал "Суспільне Культура" во второй раз получил эксклюзивное право на показ прямой трансляции Церемонии вручения премии "Оскар" в Украине. Ежегодная церемония собирает сотни миллионов поклонников кино во всем мире, чтобы узнать в прямом эфире, какие ленты отметили самой высокой наградой в кинопроизводстве.

Ведущим церемонии будет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Напомним, что среди претендентов на желаемую статуэтку оказалась украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова. Это документальное кино было снято в начале вторжения российской армии в Украину. Лента уже попала в шортлист в категории "Документальный полнометражный фильм".

Церемония вручения премии начнется 10 марта (фото: Getty Images)

Какие прогнозы букмекеров

По предварительным оценкам, стать победителем в номинации "Лучший фильм" больше всего шансов имеет картина "Оппенгеймер". Его режиссер Кристофер Нолан, скорее всего, получит Оскар в номинации "Лучший режиссер", а исполнитель главной голы - Киллиан Мерфи является одним из главных претендентов на звание "Лучшего актера года".

А вот получить премию за "Лучшую женскую роль", по мнению букмекеров, может Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные создания".

Роберт Дауни-младший является главным претендентом на присуждение премии в номинации "Лучший актер второго плана". А за "Лучшую женскую роль второго плана" могут наградить Давайн Джой Рэндольф, которая сыграла в ленте "Оставленные".