Оскар 2024: кто претендует на победу, интересные факты и где смотреть церемонию

Где смотреть прямую трансляцию Оскара

В Украине Церемонию Оскар 2024 будет эксклюзивно транслировать "Суспільне Культура". Трансляция начнется в 23.30 10 марта по украинскому времени, в 00.30 начнется выход на красную дорожку. А вручение - в 01:00. Оскар также будет транслировать американский телеканал ABC.

Добавим также, что "Суспільне Культура" уже второй раз получает право на эксклюзивную трансляцию Церемонии награждения Оскар.

Кто имеет больше шансов победить в этом году

Премию вручат в 23 номинациях. Букмекеры уже не один месяц делают прогнозы, какие ленты получат награды в этом году. Делимся последними данными.

У кого больше шансов получить Оскар:

"Лучший фильм года" - "Оппенгеймер"

"Лучший режиссер" - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Лучший актер" - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Лучшая актриса" - Лили Гладстон ("Убийцы цветочной полнолуния")

("Убийцы цветочной полнолуния") "Лучший актер второго плана" - Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Лучшая актриса второго плана" - Да'Вайн Джой Рэндолф ("Оставленные")

("Оставленные") "Лучший оригинальный сценарий" - "Анатомия падения"

"Лучший адаптированный сценарий" - "Американское чтиво"

"Лучший монтаж" - "Оппенгеймер"

"Лучший полнометражный документальный фильм" - "20 дней в Мариуполе"

"Лучший международный фильм" - "Зона интереса"

"Лучшая операторская работа" - Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер")

("Оппенгеймер") "Лучший постановочный дизайн" - "Бедные создания"

"Лучший дизайн костюмов" - "Барби"

"Лучший макияж и прическа" - "Маэстро"

"Лучшие визуальные эффекты" - "Годзилла минус один"

"Лучшая оригинальная музыка" - "Оппенгеймер"

"Лучшая оригинальная песня" - "What Was I Made For?" (Барби)

(Барби) "Лучший звук" - "Оппенгеймер"

"Лучший игровой фильм" - "Великолепная история Генри Шугара"

"Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко"

"Лучший короткометражный документальный фильм" - "Азбука запрета книг"

Интересные факты о Церемонии вручения Оскар

Оскар - это самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства. А позолоченную статуэтку вручают с 1939 года.

В этом году состоится 96-я церемония вручения премии Оскар. Ведущим премии Оскар будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Это его четвертое участие в премии, он проводил ее в 2017, 2018 и 2023 годах.

Среди фаворитов, получивших больше всего номинаций: "Оппенгеймер" - 13, "Бедные создания" - 11, "Убийцы цветочной полнолуния" - 10.

Абсолютный рекорд по количеству номинаций за всю историю Оскара принадлежит компании Уолта Диснея - 64 раза. Также эта компания является лидером по количеству полученных наград - 26.

Интересно, что режиссер с мировым именем Альфред Гичкок был 5 раз номинирован в категории "Лучший режиссер", но не получил ни одного Оскара.

Самой младшей обладательницей "Оскара" стала Тетум О'Нил в возрасте 10 лет, получившая приз в номинации "Лучшая актриса второго плана" в фильме "Бумажный месяц".

Добавим также, что в прошлом году разгорелся скандал вокруг кинопремии, потому что на ней Оскар дали фильму о российском оппозиционере Алексее Навальном. Его жена получила статуэтку, но со сцены ни слова не сказала о войне РФ против Украины. Вместе с этим Владимиру Зеленскому не разрешили сказать речь во время вручения премии, потому что "это не политизированное шоу".