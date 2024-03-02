Топ-претендент на Оскар 2024. Почему нужно посмотреть фильм "Зона интереса"

Уже через две недели состоится церемония награждения Оскар, где получат свои статуэтки лучшие фильмы 2023 года. Сейчас в украинском прокате можно посмотреть некоторые фильмы-номинанты. Среди них "Зона интереса" Джонатана Глейзера, претендующая на награду в 5 номинациях: Лучший фильм, международный фильм, режиссерская работа, адаптированный сценарий и звук.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 причин, почему фильм следует не пропустить в кинотеатрах.

Причина 1: звездные отзывы

Режиссер другого фильма о Холокосте - "Списке Шиндлера", трехкратный лауреат Оскара Стивен Спилберг прокомментировал ленту как "лучший фильм о Холокосте, который он видел с тех пор как снял свой собственный". Он также отмечает, что лента выполняет важную работу по повышению осознания, особенно относительно банальности зла.

Шестикратный номинант на Оскар Альфонсо Куарон назвал "Зону интереса" самым важным фильмом этого столетия, а звезда саги "Сумерки" Кристен Стюарт назвала ее шедевром.

Причина 2: прогнозы на Оскар 2024

Профильное издание Entertainment Weekly прогнозирует "Зоне интереса" статуэтку в категории "Лучший международный фильм", в которой фильм конкурирует с фильмами "Идеальные дни" Вима Вендерса, "Учительская" Илькера Чатака (о котором мы рассказывали ранее), "Я - Капитан" Маттео Гарроне и "Снежное сообщество" Хуана Антонио Байона (Испания).

Причина 3: рейтинги и отзывы зрителей

Оценка на IMDb составляет 7,7 из 10. Рейтинг на платформе Rotten Tomatoes - 93% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемая фильмам с лучшими рецензиями. Рейтинг на Letterboxd - 4 из 5, оценка Metacritic: 92 из 100 со значком "Обязательный для просмотра".

Украинские зрители и зрительницы, которых за первый уик-энд в кинотеатрах было 6689, оставляли свои отзывы в такой социальной сети как Twitter (X), Instagram и Facebook с наблюдениями параллелей с украинской современной историей. Также они отметили технически совершенную форму фильма и что лента обязательна к просмотру.

Причина 4: команда

Среди профессионалов и профессионалок, приобщившихся к созданию фильма - оператор, двухкратный номинант на Оскар Лукаш Жал ("Холодная война", "Ида", "Белая лента", "Я думаю закончить это все"), а также композитор, номинант на Оскар Мика Леви ("Джеки", "Зола", сериал "Голос перемен").

Причина 5: студия-производитель

"Зона интереса" - это новый фильм от студии А24, известной оскароносными лентами "Все всегда и одновременно" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, "Кит" Даррена Аранофски, "Лунный свет" Барри Дженкинса, а также фильмами Ари Астера "Все страхи Бо" и "Солнцестояние" и сериалами "Ссора" и "Эйфория".

О чем фильм "Зона интереса"

Картина рассказывает о повседневной жизни коменданта Аушвицу, который вместе с семьей живет за оградой от концлагеря. Они строят свой быт, выращивают фрукты и овощи в саду, принимают гостей и воспитывают детей.