Оскар 2020: кращі іноземні фільми за історію престижної премії

Оскар 2020 пройшов в Лос-Анджелесі (фото: oscars.org)

"Паразити" став першим фільмом не на англійській мові в цій престижній номінації

Оскар 2020 відбувся в Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого. На 92-ій церемонії урочисто нагородили головних діячів кіномистецтва. В результаті голосування в номінації "кращий фільм" стала картина південнокорейського режисера Пон Джун Хо "Паразити".

До речі, крім цієї номінації картину також визнали "кращим іноземним фільмом", переможцем у номінації "кращий оригінальний сценарій", а Пон Джун-Хо удостоївся нагороди як "кращий режисер". У зв'язку з цим ми вирішили пригадати, які іноземні фільми за всю історію Оскара удостоювалися престижної премії. Про це читайте в матеріалі Styler.

До 2020 року в номінації "кращий фільм" перемагали кінокартини, які були зроблені у Великобританії, США, Франції, Італії та інших країнах. Але всі вони були на англійській мові. "Паразити" став першим фільмом не на англійській мові в цій престижній номінації.

Наприклад, в 2012 році цю нагороду отримав французький фільм "Артист" режисера Тома Лангманна, в 2015 році фільм "Бердмен" іспанського режисера Алехандро Іньярріту, у 2017 році в цій номінації відзначили мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо з картиною "Форма води".

Як ми раніше повідомляли, кращим актором 2020 року став Хоакін Фенікс за роль у "Джокері", кращою актрисою в цьому році стала Рене Зелвегер за фільм "Джуді", кращим актором другого плану став Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голівуді", Оскар у категорії найкраща актриса другого плану отримала Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії", "Оскар" за Кращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо", кращим повнометражним анімаційним фільмом в 2020 році стала "Історія іграшок 4".



