Оскар 2020: названі усі ймовірні переможці

Оскар 2020 у номінації "Найкращий фільм" отримає картина "1917". Таке припущення в інтерв'ю Styler висловила виконавчий директор Української кіноакадемії Ганна Мачух, яка знає все про вручення нагород, адже під її керівництвом проходить Національна кінопремія "Золота Дзиґа".

Також експерт назвала імена всіх зірок, які найбільше заслуговують на те, щоб отримати заповітну статуетку.

Оскар за "Найкращий фільм" – "1917"

У цій номінації кіноакадеміки зазвичай вибирають ті стрічки, які зображують соціальну тему сучасності. Як правило, це ті фільми, що так чи інакше розкривають одне з актуальних питань: расизм, гомофобія, насильство тощо. Через загострення ситуації на Близькому Сході, антивоєнна тема дуже актуальна. Тому фільм Сема Мендеса має всі шанси на перемогу, вважає кіноексперт. Тим більше, Мендес не новачок на "Оскарі". 20 років тому він його фільм "Краса по-американськи" забрав головну нагороду і став культовим. "1917" може повторити цей тріумф, оскільки це дійсно грандіозна монументальна робота, в якій відмінно показана психологія війни.

Трейлер фільму "1917"

Оскар в категорії "Найкращий режисер" – Сем Мендес

На думку Ганни Мачух, Сем Мендес використовував ейзенштейнівський монтаж атракціону, чим досяг реалістичності фронту без героїзації війни. Мабуть, це найсильніша робота про цей період в кінематографі.

"Я думаю, у фільму "1917" також буде й операторська нагорода, оскільки в ньому провернули трюк зі зйомкою начебто одним кадром. Однак склеювання там все одно є, чого й не приховують автори", - каже експерт.

Оскар за "Найкращу чоловічу роль" – Хоакін Фенікс

Безумовний фаворит серед акторів року. Його образ божевільного комедіанта, який сіє хаос навколо, реагуючи таким чином на несправедливість, викликає стільки змішаних почуттів, що мимоволі переживаєш за ментальне здоров'я самого актора. Хоакін Фенікс змінився заради цієї ролі фізично і повністю заглибився в емоційний стан свого персонажа. Безсумнівно, у цій номінації Фенікс не має суперників як таких, бо навіть наближеного до цього перевтілення в цьому році ми не бачили. До того ж в актора ще немає "Оскара", а це теж враховується.

Хоакін Фенікс в ролі Джокера (кадр з фільму)

"Найкраща жіноча роль" – Скарлетт Йоханссон

Ця номінація викликає багато суперечок. Основні фаворитки – Рене Зеллвегер за роль в байопіку про Джуді Гарленд і Скарлетт Йоханссон за роль у стрічці "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха. Втім, остання номінована відразу у двох номінаціях – "Найкраща жіноча роль" і "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм Тайки Вайтіті "Кролик Джоджо". Незважаючи на те, що більшість пророкує перемогу Зеллвегер, називаючи її роль в "Джуді" справжнім ренесансом актриси, Ганна Мачух вважає, що саме Йоханссон заслуговує статуетку, тому що в "Шлюбній історії" вона максимально розкрилася, як трагічна актриса.

Скарлетт Йоханссон у фільмі "Шлюбна історія" (кадр з фільму)

Оскар за "Найкращу чоловічу роль другого плану" – Бред Пітт

Після тривалого мовчання голлівудська зірка повернулася у велике кіно та ще й до Квентіна Тарантіно. Пітт довго йшов до свого акторського "Оскара" і зазначу, що він заслуговував бути номінованими як головний актор, а не другого плану. Втім, у стрічці "Одного разу в Голлівуді..." Бреду Пітту було досить екранного часу, щоб розкритися в повній мірі, щоб глядач перестав бачити в ньому всесвітньо відому зірку, а стежив за історією простого каскадера.

Бред Пітт в "Одного разу в Голлівуді" (кадр з фільму)

"Найкраща жіноча роль другого плану" – Лора Дерн

Ганна Мачух вважає, що тут без варіантів – Лора Дерн блискуче втілила образ безжального адвоката (в "Шлюбній історії". – Ред.), від якого кров холоне в жилах. Але чого тільки вартий її геніальний монолог про роль матері в суспільстві!

Оскар за "Найкращий оригінальний сценарій" – "Паразити"

Південнокорейський режисер Пон Джун Хо поєднав непоєднуване. Він скомбінував сімейну драму, кривавий трилер і видав гостру соціальну сатиру. У фільмі безліч непередбачуваних сюжетних ліній, в яких драма стає комедією і навпаки. До речі, HBO вже анонсували зйомку мінісеріалу за мотивами фільму.

"Найкращий адаптований сценарій" – "Ірландець"

"Ірландець" – досить радикальне кіно, побудоване на нюансах і паузах. Сценарій писав Стівен Заіллян за мемуарами Чарльза Брандта про колишнього американського далекобійника на прізвисько Ірландець. Френк Ширан, як його насправді звали, є відповідальним за десятки убитих людей. Фільм охоплює кілька десятиліть життя Ірландця, тому його тривалість у три з половиною години може відлякувати. Але вийшов класичний кінороман з мрій Девіда Гріффіта.

Трейлер фільму "Ірландець"

Оскар за "Найкращий документальний фільм" – "Для Сами"

"Для Сами" вражає жіночим поглядом на війну в Сирії. Це своєрідна задокументована хроніка страшних випробувань, які довелося пережити жителям Алеппо і глядачеві разом з ними.

"Найкращий повнометражний іноземний фільм" – "Паразити"

Шість номінацій на "Оскар" для фільму "Паразити" взагалі дивують, вважає кіноексперт, оскільки раніше Американська кіноакадемія вперто ігнорувала корейське кіно. І зараз у нього є можливість отримати заповітну статуетку завдяки режисерові Пон Чжун Хо. Його трилер дійсно унікальний – історія про багатство і бідність, про хитрощі і довірливість, про сімейні стосунки й брехню стала головною кіноподією року у всьому світі й зібрала понад 130 млн доларів бокс-офісу.

Як розподіляться голоси американських кіноакадеміків, буде відомо вже 9 лютого на урочистій церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі. А вже 28 квітня в Україні будуть обирати своїх переможців на врученні "українського Оскара" – четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа".