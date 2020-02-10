Оскар 2020: як Джокер мало не звів з розуму Хоакіна Фенікса

Оскар 2020 вручили в театрі "Долбі" в Голлівуді 9 лютого. Одним із тріумфаторів церемонії став 45-річний Хоакін Фенікс, перемогу якого абсолютно заслуженою вважають навіть його конкуренти на нагороду за "Найкращу чоловічу роль". Чого вартував Феніксу шлях до заповітної нагороди - у матеріалі Styler.

Для актора це вже четверта номінація: раніше він претендував на Оскар за роль в "Гладіаторі" (2000), "Переступити межу" (2005) і "Майстер" (2012).

Актор одного разу зізнався, що підготовка до такої психологічно складної ролі ледь не звела його з розуму. Робота над роллю посилилася і строгою дієтою, завдяки якій Феніксу потрібно було скинути 23 кілограми. За словами актора, це схуднення було схоже на одержимість, навіть незважаючи на те, що він скидав вагу під наглядом лікаря.

Фатальний Джокер

Зазначимо, що роль "Джокера" колись буквально звела з розуму близького друга Хоакіна - Хіта Леджера, який помер незабаром після зйомок в "Темному лицарі". Складне перевтілення привело актора до депресії, а 22 січня 2008 року його знайшли мертвим. Актор помер у 28-річному віці від передозування препаратів.

18 липня 2008 року "Темний лицар" Крістофера Нолана вийшов в прокат, а в 2009 Хіта Леджера удостоїли премії Оскар посмертно (другий випадок за всю історію премії).

Хоакін Фенікс в ролі Джокера (кадр з фільму)

На які жертви йшов Хоакін Фенікс для своїх ролей

Сам же Хоакін завжди дуже серйозно готувався до своїх ролей, за що до 45 років встиг отримати 37 нагород і 127 номінацій.

Екстремальне схуднення для "Джокера" - не перше в кар'єрі Фенікса. Так, для фільму "Марія Магдалена" 2018 року, де Фенікс зіграв Ісуса Христа, він теж скидав вагу, харчуючись на 300 ккал в день, щоб виглядати виснаженим. Також він ретельно вивчив всі Євангелія і вибрав саме ті риси Ісуса, які здавалися йому максимально придатними до образу. При цьому сам актор є переконаним атеїстом.

Для ролі у фільмі "Майстер" 2012 року актору поставити на зуби спеціальні скоби і гумки, які не давали щелепам розмикатися. Ця роль принесла Феніксу номінацію на "Оскар".

А перед зйомками у фільмі "Команда 49: Вогненні сходи" 2004 року актор закінчив пожежну академію і якийсь час пропрацював справжнім пожежним.

У 2008 році на одному з вечірніх телешоу Фенікс оголосив про завершення кінокар'єри і своє рішення стати реп-виконавцем. Актор з'явився в студії з бородою, в неохайному одязі і з зайвою вагою. Як виявилося, це стало частиною образу для псевдодокументального фільму "Я все ще тут", знятого Кейсі Аффлеком, який на той момент був одружений на рідній сестрі Хоакіна - Рейн Фенікс.

Цікаві факти про цього унікального актора

Хоакін Фенікс (при народженні Хоакін Боттом) - виходець із сім'ї сектантів з організації "Діти бога", він народився в Південній Америці, де гастролювали разом з сектою його батьки. У нього - три сестри (Рейн, Ліберті та Саммер), а також брат Рівер - актор, який помер у 23 роки. Коли батьки Хоакіна покинули секту, вони змінили прізвище на Фенікс (птиця, яка відроджується з попелу).

Хоакін Фенікс в дитинстві (фото з відкритих джерел)

На губі актора є специфічний шрам - це слабовиражена вроджена форма розщеплення неба - "заячої губи". Отриманий дефект Фенікс пояснює травмою матері під час вагітності, але робити з цього приводу нічого не збирається.

Коли Хоакіну було три роки - він під час риболовлі побачив, як помирає спіймана риба. З тих пір він не вживає їжу тваринного походження, будучи переконаним вегетаріанцем. Крім того, він носить одяг тільки із синтетичних матеріалів, в тому числі і на зйомках.

Старший брат Хоакіна - Рівер - теж актор, якому пророкували славу. Однією з найбільш пам'ятних кіноробіт Рівера став "Мій особистий штат Айдахо", де він грав разом з Кіану Рівзом. Але 31 жовтня 1993 року Рівер помер на руках у Хоакіна і Рейн у віці 23 років від передозування наркотиків.

Хоакін і Рівер Фенікс - єдині брати за всю історію кіно, які отримали номінацію на "Оскар": Рівер був номінований в 1988 році за фільм "На холостому ходу" у віці 17 років.

За роль кантрі-співака Джоні Кеша в байопіку "Переступити межу" Фенікс отримав не тільки "Золотий глобус" як найкращий актор і номінацію на "Оскар", але і "Греммі" за найкращу збірку саундтреків до фільму. Всі пісні до фільму актор виконав сам.

"Ми винні в тому, що егоцентрично ставимося до світу, що вважаємо себе центром всесвіту... Ми боїмося думки, що повинні змінюватися самі... Я думаю, коли ми полюбимо і будемо співчувати, ми зможемо творити й приносити користь навколишньому світу. У житті я був егоїстом і поганим людиною, але ви мені подарували другий шанс... Ми можемо бути краще, допомагаючи один одному", - сказав актор, виступаючи зі сцени.

Хоакін Фенікс отримує Оскар (фото: oscar.go.com)

Відзначимо також, що тріумфатором 92-ї церемонії нагородження "Оскар" став фільм "Паразити", він отримав 4 нагороди з 6, на які був номінований. Фільм режисера Пон Чжун Хо став першим неангломовним фільмом, що отримав головну статуетку.

Оскар 2020 запам'ятався також тим, що Бред Пітт отримав свою першу статуетку за акторську гру. Актор вже отримував нагороду в якості продюсера фільму "12 років рабства" в 2014 році.