Ці помилки в приготуванні овочів допускає кожен з нас

Експерти розповіли про найчастіші помилки в приготуванні овочів, які допускає практично кожен кулінар-любитель. Як правильно готувати овочеві страви, щоб не зіпсувати їх смак і користь - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це пише Eat This, Not That.
Так, тривала термічна обробка руйнує більшість корисних речовин, які містяться в овочах.
Наприклад, при варінні такі водорозчинні мікроелементи, як рибофлавін, вітаміни В і С поглинаються водою, яку ми просто виливаємо.
Псує овочі і фритюр. Адже шкода від жиру перекриває користь, яку ми можемо отримати з овочами.
Для тих, хто вважає овочевий сік дуже корисним, погані новини. Безумовно, це краще, ніж фритюр. Але пропускаючи овочі через соковидавлювач, ви викидаєте корисну клітковину, яка допоможе наситити вас, і дуже корисна для травлення.
Доброю новиною тут буде те, що все ж корисні фітонутрієнти і макроелементи потраплять в організм. Але краще подрібніть овочі в блендері, а не в соковидавлювачі.
В овочах найбільше користі в шкірці та інших частинах, які ми звикли відправляти в урну.
Наприклад, в шкірці огірків, картоплі, стеблах і листках броколі міститься велика кількість унікальних і необхідних нашому організму речовин.
Раніше ми писали про секрети професійних шеф-кухарів, які розкриваються тільки в кулінарних школах.
Також кулінар розповів, як приготувати справжнє листкове тісто, яке можна зберігати в холодильнику і навіть морозильній камері.