Эти ошибки в приготовлении овощей допускает каждый из нас

Овощи нельзя готовить слишком долго

Так, длительная термическая обработка разрушает большинство полезных веществ, которые содержаться в овощах.

К примеру, при варке такие водорастворимые микроэлементы, как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, которую мы попросту выливаем.

Портит овощи и фритюр. Ведь вред от жира перекрывает пользу, которую мы можем получить с овощами.

Забудьте о соковыжималке

Для тех, кто считает овощной сок очень полезным, плохие новости. Безусловно, это лучше, чем фритюр. Но пропуская овощи через соковыжималку, вы выбрасываете полезную клетчатку, которая поможет насытить вас, и очень полезна для пищеварения.

Хорошей новостью тут будет то, что все же полезные фитонутриенты и макроэлементы попадут в организм. Но лучше измельчите овощи в блендере, а не в соковыжималке.

Самое полезное мы часто выбрасываем

В овощах больше всего пользы в кожуре и других частях, которые мы привыкли отправлять в урну.

К примеру, в кожуре огурцов, картофеля, стеблях и листьях брокколи содержится большое количество уникальных и необходимых нашему организму веществ.