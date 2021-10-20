Эти ошибки в приготовлении овощей допускает каждый из нас

Эксперты рассказали про самые частые ошибки в приготовлении овощей, которые допускает практически каждый кулинар-любитель. Как правильно готовить овощные блюда, чтобы не испортить их вкус и пользу - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет Eat This, Not That.
Так, длительная термическая обработка разрушает большинство полезных веществ, которые содержаться в овощах.
К примеру, при варке такие водорастворимые микроэлементы, как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, которую мы попросту выливаем.
Портит овощи и фритюр. Ведь вред от жира перекрывает пользу, которую мы можем получить с овощами.
Для тех, кто считает овощной сок очень полезным, плохие новости. Безусловно, это лучше, чем фритюр. Но пропуская овощи через соковыжималку, вы выбрасываете полезную клетчатку, которая поможет насытить вас, и очень полезна для пищеварения.
Хорошей новостью тут будет то, что все же полезные фитонутриенты и макроэлементы попадут в организм. Но лучше измельчите овощи в блендере, а не в соковыжималке.
В овощах больше всего пользы в кожуре и других частях, которые мы привыкли отправлять в урну.
К примеру, в кожуре огурцов, картофеля, стеблях и листьях брокколи содержится большое количество уникальных и необходимых нашему организму веществ.
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