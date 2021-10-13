Ці секрети шеф-кухарів розкривають тільки в кулінарних школах: запам'ятайте їх!

Шеф-кухарі поділилися секретами приготування деяких страв, які допоможуть вам порадувати близьких по-справжньому божественними частуваннями. Цікаво, що ці "фішечки" настільки очевидні, що виникає питання - як я не здогадався про це сам?

Секрет ідеального стейка більше не секрет

Щоб отримати найкращий стейк, запам'ятайте одне важливе правило: ніколи не смажте м'ясо відразу з холодильника. Залиште його на годину-дві "прогрітися" при кімнатній температурі і тоді м'ясо буде готуватися рівномірно. Так ви отримаєте стейк улюбленого прожарювання. А для красивої скоринки просто промокніть м'ясо перед готуванням паперовим рушником.

Як зробити м'ясо соковитим

Пересушити курку або нежирну свинину дуже просто, адже готуються вони досить довго. Але є цікавий прийом - м'ясо потрібно вимочити попередньо в розсолі (на 1 літр води 1/4 склянки солі, якщо є бажання, можна додати цукру - вийде маринад). М'ясо потрібно повністю занурити в рідину повністю і поставити в холодильник (час вимочування - на 1 кг м'яса 1 година, але не більше 8 годин і не менше півгодини).

Спеції стануть суперароматними

Щоб пряність, наприклад, чорний перець або кмин, повністю віддала свій смак страві, її обов'язково потрібно прогріти на сухій сковороді, а потім потовкти. Найкраще - в кам'яній ступці. Якщо мова йде про перець, то звичайно ж потрібно використовувати "горошок" - свіжопідсушений і свіжозмелений.

Повітряна випічка

Для ідеального тіста потрібно пам'ятати про одне просте правило: масло і яйця повинні переночувати при кімнатній температурі.

Смажимо філе риби з хрусткою скоринкою

Для філе білої риби потрібно використовувати... майонез. Краще, звичайно - домашній. Візьміть кулінарну кисть, занурте кінчик в соус і легкими рухами нанесіть на рибу. Після цього - відразу на гриль. Рум'яна хрустка скоринка вам гарантована.

М'ясо на сковороді - без олії

Щоб уникнути зайвого жиру при смаженні м'яса, але в той же час отримати скоринку на стейку, спочатку покладіть шматок на сковороду стороною з прошарком жиру. Це зробить м'ясо тільки смачніше.

Таємниця найніжнішої пюрешки розкрита

Перед тим як перетворити відварну картоплю в пюре, її потрібно ретельно просушити. Для цього киньте готові овочі на суху гарячу сковороду і потримайте до тих пір, поки не випарується зайва вода. Важливо, щоб бульби не почали підсмажуватися. Після цього приступайте до приготування пюре, додаючи те, що ви любите - масло, молоко, спеції.