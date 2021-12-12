Ці помилки зіпсують ваш "Олів'є": ніколи так не робіть!

Помилка № 1. Тільки майонез

Майонез вважається класичною заправкою салату, але найчастіше "Олів'є" виходить занадто ситним, жирним, важким. Щоб виправити це, до майонезу можна додати нежирну сметану або густі вершки.

Відмінним сучасним рішенням буде заправити салат густим грецьким йогуртом: з'єднайте майонез і йогурт один до одного, додайте при бажанні краплю лимонного соку.

Якщо ж ви хочете домогтися зовсім ідеального смаку, приготуйте майонез вдома.

І пам'ятайте: "Олів'є" потрібно заправляти безпосередньо перед подачею на стіл.

Помилка № 2. Варена "Докторська" ковбаса

Навіть якщо ви звикли класти в "Олів'є" "варенку", поспішаємо вас засмутити - це не "Олів'є", а якийсь інший салат.

Віддайте перевагу відварному м'ясу (яловичина, курка), язику, запеченому м'ясу. А французький кухар Люсьєн Олів'є (за переказами) готував салат названий його ім'ям з ракових шийок.

Помилка № 3. Картопля, багато картоплі

Цей інгредієнт здешевлює салат, дозволяючи готувати його хоч тазиками, але смак від такого "поліпшення" тільки страждає. Страва виходить крохмалистою, в'язкою, доводиться додавати більше заправки, так як картопля її вбирає.

Візьміть на 12-14 порцій салату 4 картоплини, вагою 100 г кожна. Це буде оптимальним рішенням.

Помилка № 4. Консервований зелений горошок

У Радянському Союзі горошок можна було купити тільки в такому вигляді, але сьогодні ми можемо дозволити собі купити заморожений продукт, дати йому відтанути і просто додати в салат. Смак від цього буде принципово іншим.

У "Олів'є" з'явиться свіжість, з важкого зимового салату з майонезом і вареними коренеплодами він перетвориться в витончений корисний салат.

Помилка № 5. Мало яєць

Яйця в "Олів'є" відповідають за ніжність, тому їх потрібно багато. Дуже багато. Вони врівноважують варені картоплю і моркву, додають смаку легкості і витонченості.

На 12 порцій потрібно взяти як мінімум три яйця, а можна і більше.