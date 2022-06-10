ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не тільки краса: як чорнобривці в городі допоможуть захистити ваш урожай

Новость на русском →
П'ятниця 10 червня 2022 22:28
Не тільки краса: як чорнобривці в городі допоможуть захистити ваш урожай Чорнобривці (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Завдяки своїй декоративності і дивовижній невибагливості чорнобривці завоювали завидну популярність у садівників - їх можна побачити практично у кожного вдома в українському селі, та й в містах на клумбах теж нерідко. Крім краси, ці квіти також надзвичайно корисні, якщо правильно їх садити.

Читайте в нашому матеріалі нижче, як чорнобривці допоможуть вам зберегти врожай від шкідників і де їх правильно висаджувати.

Чим корисні чорнобривці в городі

Квіти чорнобривців виділяють різкий запах, який не люблять багато гризунів і комах. Щоб відлякати їх, квіти слід висаджувати по периметру грядок або між рядами посадок.

Так, висаджуючи поруч з капустою, можна знизити ризик поїдання її совкою, білявкою капустяною, поруч з цибулею - уберегти від цибулевої мухи, між полуницею - від суничного довгоносика.

Крім того, запах чорнобривців не люблять колорадські жуки і попелиця. Причому пахне не тільки сама рослина, але і її коріння. А цей запах відлякує дротяники, медведку, нематод (мікроскопіних черв'яків в грунті, що паразитують на рослинах).

Багато садівників розбивають клумбу з чорнобривцями біля молодих плодових дерев, що захищає їх від хвороб і шкідників.

Фітонциди цих квітів знищують грибкові інфекції, що викликають фузаріоз у рослин. Для знезараження грунту їх висаджують на городі, а після цвітіння закладають в землю. Через місяць це місце готове до посадки нових культур: кукурудзи, ячменю та інших.

Крім того, з чорнобривців також отримують хороше органічне добриво і компост, їх вирощують як сидерати, щоб оздоровити структуру грунту, застосовують як мульчу і навіть борються з бур'янами.

Раніше ми писали, які рослини не можна садити поруч з помідорами і чому.

А також повідомляли, як правильно зрізати і зберігати півонії у вазі, щоб гарний букет радував вас не один день.

Читайте РБК-Україна в Google News
цветы лайфхаки
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими