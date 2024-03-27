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"Ощадбанк" изменил условия пользования некоторыми картами: что известно

Среда 27 марта 2024 19:02
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"Ощадбанк" изменил условия пользования некоторыми картами: что известно Что нужно знать об изменениях в пользовании картами от "Ощадбанку" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

"Ощадбанк" заявил, что автоматически продлит работу карт, срок действия которых истек после февраля 2022 года. Такие карты будут полноценно работать до конца сентября 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ощадбанку".

Что нужно знать об изменениях

"В связи с военным положением "Ощадбанк" для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение "Ощадбанку" для ее получения в удобное для вас время", - говорят в структуре.

В "Ощадбанке" также подчеркнули, что в случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т. д.

Напомним, что в декабре прошлого года "Ощадбанк" уже продлевал срок действия всех карточек до 31 марта 2024 года.

Добавим также, что ранее "Ощадбанк" открыл новую депозитную программу "Моя победа" с процентной ставкой 13.5%. Депозит можно открывать сроком действия на 6 месяцев, минимальная сумма вклада - 10 000 грн. Программа предусмотрена как для гривневых вложений, так и для долларовых.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк порадовал украинцев новой акцией.

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