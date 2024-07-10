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Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в США

Среда 10 июля 2024 17:05
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Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в США Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любовь Блажко

Владимир и Елена Зеленские отправились с официальным визитом в США, чтобы присоединиться к участию в саммите НАТО. В рамках этой поездки первая леди уже побывала на церемонии памяти жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов, а также посетила военно-медицинский центр.

Подробнее об этих мероприятиях, а также нарядах, в которых появилась госпожа Елена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Посещение мемориала

Вместе с президентом Зеленская возложила цветы к мемориалу. В посте она поделилась, что в 2015 году его создала архитектор, имеющая украинское происхождение, - Лариса Курилас. Мемориал расположен рядом со зданием Конгресса.

"На нем - колосья пшеницы. Именно такой, которую большевистская власть отбирала в украинских крестьян, обрекая их на голодную смерть. "Голодомор 1932-1933. В память о миллионах невинных жертв искусственного голода в Украине, спланированного и совершенного сталинским тоталитарным режимом", - говорит надпись на украинском и английском языках", - написала первая леди.

"Сейчас, когда очередная российская империя пытается уничтожить украинцев, нам важно хранить память о предыдущих попытках. Потому что Украина сейчас защищает не только современность, но и историческую справедливость", - также отметила она.

Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАНарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАМемориал, посвященный Голодомору в Украине, США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На церемонии жена Владимира Зеленского появилась в нарядной вышиванке, которая имеет пышные рукава и украшена черными нитями. Изделие представил украинский бренд Gaptuvalnyа.

Рубашку Зеленская скомбинировала с черной юбкой миди и обувью на шпильках. Завершили лаконичный образ собранные в хвост волосы и аккуратные серьги золотого цвета.

Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАНарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАВладимир и Елена Зеленские в США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Визит в военно-медицинский центр

После этого Елена направилась в один из самых больших и важнейших госпиталей Америки. В публикации в соцсетях она рассказала, что в медицинском центре Уолтера Рида военные и их семьи получают качественную помощь. Кроме того, здесь продолжаются научные разработки, поэтому пациенты одними из первых получают лечение по новейшим методикам.

Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в США

Елена Зеленская показала визит в медицинский центр (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Именно такого комплексного подхода мы стремимся достичь и в медицинских центрах Украины. Потому что спасти жизнь - мало, надо спасти ее качество, сопровождая раненого защитника столько, сколько нужно для полного восстановления", - написала первая леди.

Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАНарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАНарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАНарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАЗеленская пообщалась с американскими специалистами (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Вместе с замминистра обороны Украины Наталией Калмыковой обсудили с представителями центра, в частности, поддержку в построении системы психологической помощи для украинских военных в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья", - также сообщила она.

Нарядная вышиванка и эффектный костюм: Зеленская поразила стильными образами в СШАОбраз первой леди (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для этого мероприятия госпожа Елена выбрала классический костюм черного цвета, состоявший из стильных брюк-палаццо и удлиненного пиджака. Его она дополнила белоснежной блузой, массивными золотыми серьгами и собранными в низкий хвост волосами. Также подчеркнули аутфит туфли-лодочки светлого оттенка и минимальное количество макияжа.

Тем временем жена Гордона назвала причину непростых отношений с Зеленским.

А Елена Кравец объяснила, не раздражают ли ее постоянные вопросы о Зеленском.

Для написания материала были использованы источники: посты Елены Зеленской с ее страницы в Instagram.

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