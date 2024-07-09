Зеленский назвал приоритетный для Украины вопрос на саммите НАТО

Украинская делегация на саммите НАТО будет обсуждать усиление противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Это - приоритет.

Об этом в Вашингтоне заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Хотя я благодарен президенту, администрации, Конгрессу Соединенных Штатов за пакет, за который был проголосован. Мы ожидаем, что он (пакет - ред.) будет постепенно приходить на поле боя и будет усиливать нашу армию", - добавил Зеленский.

По его словам, президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО "могут быть" более мощными, чем раньше.

Саммит НАТО

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО. В его ходе лидеры стран-членов Альянса хотят обсудить ситуацию вокруг Украины и ее евроатлантическую интеграцию.

Участие принимает и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже прибыл в Вашингтон.

До саммита западные СМИ со ссылкой на источники в Госдепе США писали, что в ходе мероприятия Украина может услышать хорошие новости насчет противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от саммита результаты в вопросе противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.