Осінні канікули: до якого числа відпочиватимуть школярі

Осінні канікули в Україні в 2019 році триватимуть тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. В цілому традиційно українські школярі мають канікули кожен квартал. Дату відпочинку, згідно Закону України про освіту, кожний навчальний заклад може формувати самостійно, але в більшості випадків школи дотримуються рекомендацій Міністерства освіти.

В цьому році Міністерство освіти рекомендувало такі дати канікул:

Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно.

Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно.

Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно.

Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.

Рішення про те, коли будуть осінні канікули в кожній конкретній школі приймає адміністрація навчального закладу. При цьому, перед канікулами адміністрація школи завжди попереджає про початок і тривалості відпочинку для школярів.

Осінні канікули розпочнуться 28 жовтня (pixabay.com)

Додаткові вихідні для школярів в 2019-2020

Крім канікул протягом 2019-2020 навчального року у школярів буде ще кілька офіційних приводів не ходити в школу. Серед них – державні свята:

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (найімовірніше, що додатковим вихідним днем буде понеділок 9 березня);

19 та 20 квітня (неділя і понеділок) – Світле Христове воскресіння, Пасха;

1 травня (п'ятниця) – День праці;

9 травня (субота) – День Перемоги (швидше за все, вихідним буде понеділок 11 травня).

Також в цілях попередження обмороження в зимовий період для школярів були засновані вимушені вихідні. Для учнів початкової школи – від мінус 25 градусів; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів. Якщо температура повітря в навчальних приміщеннях нижче 18 градусів – проводити заняття заборонено.

Під час масової захворюваності школярів: карантин може бути оголошений в окремій школі, окремому районі, місті чи області через перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.

Нагадаємо, що раніше УЗ призначила додатковий поїзд на період осінніх канікул.