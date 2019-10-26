Осінні канікули: до якого числа відпочиватимуть школярі

Осінні канікули в Україні триватимуть до 3 листопада
Осінні канікули в Україні в 2019 році триватимуть тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. В цілому традиційно українські школярі мають канікули кожен квартал. Дату відпочинку, згідно Закону України про освіту, кожний навчальний заклад може формувати самостійно, але в більшості випадків школи дотримуються рекомендацій Міністерства освіти.
В цьому році Міністерство освіти рекомендувало такі дати канікул:
Рішення про те, коли будуть осінні канікули в кожній конкретній школі приймає адміністрація навчального закладу. При цьому, перед канікулами адміністрація школи завжди попереджає про початок і тривалості відпочинку для школярів.
Осінні канікули розпочнуться 28 жовтня (pixabay.com)
Крім канікул протягом 2019-2020 навчального року у школярів буде ще кілька офіційних приводів не ходити в школу. Серед них – державні свята:
Також в цілях попередження обмороження в зимовий період для школярів були засновані вимушені вихідні. Для учнів початкової школи – від мінус 25 градусів; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів. Якщо температура повітря в навчальних приміщеннях нижче 18 градусів – проводити заняття заборонено.
Під час масової захворюваності школярів: карантин може бути оголошений в окремій школі, окремому районі, місті чи області через перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.
Нагадаємо, що раніше УЗ призначила додатковий поїзд на період осінніх канікул.