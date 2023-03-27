Вот так выглядят мобильные бани для ВСУ, на которые скидываются украинцы (видео)

Первые такие полевые бани уже порадовали воинов боевых батальонов ВСУ, и украинцев призывают приобщаться к кампании, чтобы помочь нашему войску.

Для улучшения быта защитников Украины, которые отражают навалу российских захватчиков на фронте в любых условиях, благотворительный фонд "Рой" запустил сбор на закупку мобильных банно-прачечных комплексов (МЛПК).

В чем особенность таких бань и как они выглядят - смотрите ниже в нашем материале.

Что из себя представляют мобильные банно-прачечные комплексы

Комплексы МЛПК позволяют бойцам быстро и качественно позаботиться о собственной гигиене: постирать вещи и высушить их, побриться, принять теплый душ, восстановить силы.

Такие оснащенные морские контейнеры ставятся на колесную базу, благодаря чему их легко транспортировать. Так, за один день комплексом может воспользоваться 80-150 военнослужащих.

Вот как выглядят уникальные МЛПК

Комплектация и внешний вид МБПК (фото: Фонд помощи войску "Рой")

Видео: передача бойцам ВСУ мобильных банно-прачечных комплексов

Актуальность мобильных бань

Сухопутные войска ВСУ обеспечены МЛПК на 17%. Так, команда БФ "Рой" совместно с Командованием Сухопутных войск реализует проект, по обеспечению таких полевых бань.

"И пока тысячи защитников на передовой продолжают мыться влажными салфетками или из бутылки, наша обязанность им помочь. Итак, нет времени на отдых, превращаем следующие два морских контейнера от ВСУ в МЛПК", - говорится в сообщении БФ.

Программа по сбору на мобильные банно-прачечные комплексы для бойцов ВСУ (фото: Фонд помощи войску "Рой")

Так, до 20 апреля планируется собрать 920 тысяч гривен для того, чтобы укомплектовать два контейнера всем необходимым.

Всего же в этом году в планах изготовление и передача 20 банно-прачечных комплексов.

До 20 апреля идет сбор на закупку двух новых МЛПК (фото: Фонд помощи войску "Рой")

Как изготавливают МЛПК

Подразделения Сухопутных войск предоставляют морские контейнеры и прицепы, которые фонд оснащает всем необходимым и превращает в мобильные бани.

По окончании работ военные берут на себя логистические обязательства по транспортировке комплексов в воинскую часть.

Стоимость укомплектования одного контейнера составляет 460 тысяч гривен.

Украинцев просят приобщиться к сбору на МЛПК для воинов ВСУ (фото: Фонд помощи войску "Рой")

Какая их стоимость

В финансовом расчете все составляющие для одного комплекса выглядят так:

строительные материалы - 140 000 грн;

электричество - 20 000 грн;

сантехника - 35 000 грн;

оборудование - 170 000 грн;

строительные работы и накладные расходы - 95 000 грн.

Как приобщиться к сбору

Присоединиться к проекту и задонатить на МБПК может сегодня каждый.

Реквизиты для финансовой помощи

Монобанка по этой ссылке

Пополнение карты в ПриватБанке : 4246001003474792

PayPal: riyukraine@gmail.com

SWIFT (доллар): UA863052990000026004041039705

SWIFT (евро): UA803052990000026002041020578

BANK INFORMATION

Bank address: 1D Grushevskogo St., Киев, 01001, Украина

Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"

SWIFT CODE: PBANUA2X

Кроме того, вы можете закупить любую часть, или укомплектовать полный банный комплекс персонально или от имени вашей организации, которая будет носить ваше название.

Больше деталей можно найти на страницах "Роя" в социальных сетях здесь