Вот так выглядел киевский Подол 130 лет назад: в сети показали раритетное фото

В сети появилась уникальная архивная фотография, на которой можно увидеть, как выглядел киевский Подол 130 лет назад, во время строительства Верхнего и Нижнего Валов, которое длилось столетие.

Фотографию публикует РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Жажда. В Киеве интересно" в Facebook.

Как выглядел раньше

"Улицы Верхний/Нижний Вал на пересечении с улицей Глубочицкой", - подписали кадр.

Фото сделано почти 130 лет назад.

Разделение 130 лет назад (фото: facebook.com/spraga.info)

Верхний и Нижний Валы - старинная улица с бульварной аллеей. Интерес этой улицы заключается в том, что ее четные и нечетные стороны имеют разные названия. История этой улицы насчитывает с давних времен Киевской Руси, когда здесь протекала река Глубочица. Сначала на этом месте существовали насыпи, являвшиеся частью оборонительных сооружений, а позже их перестраивали для защиты от наводнений.

После большого пожара 1811 года, уничтожившего Подол, район был перестроен по проекту инженера-архитектора Гесте. С 1871 по 1875 год реку Глубочицу перекрыли подземным коллектором, что придало улице современный вид. Сегодня эта улица является важной артерией Подола, разделяя его на две части.

В 1934 году в рамках реконструкции города между Верхним и Нижним Валом обустроили бульвар, а на месте современной Контрактовой площади открыли сквер.

Активная застройка Верхнего и Нижнего Вала происходила с первой половины XIX века до начала XX века. Сегодня мало сохранилось зданий первой половины XIX века, большинство из них перестроено. Это преимущественно двухэтажные здания с торговыми помещениями на первом этаже и жилыми квартирами на втором. Фасады изысканно украшены лепным декором, фронтонами, башнями и пилястрами.

Большинство из этих построек были жилыми, с торговыми помещениями на первом этаже. Одно из самых известных построек на этой улице - Ржаной рынок, один из старых рынков города, чья история уходит в эпоху Киевской Руси. Новое крытое здание рынка было открыто в 1980 году.