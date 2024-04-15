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В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото)

Киев, Понедельник 15 апреля 2024 13:48
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В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото) В Киеве заметили редкий автомобиль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве был замечен уникальный Bentley Continental Supersports. Известно, что выпустили их всего 1800 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу "t.o.p.c.a.r.s_u.a".

Чем уникален автомобиль

Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час всего за 3,9 секунды и развить скорость до 329 км/ч.

На фото авто припарковано на Крещатике, где находятся самые дорогие магазины города.

Bentley Continental GT в модификации Supersports был на европейских номерах, зарегистрирован в Швейцарии. С 2009 по 2011 год производитель всего выпустил только 1800 таких машин.

Это была самая мощная и быстрая версия модели и стоила 270 тысяч долларов.

Такой автомобиль оснащен 6,0-литровым W12 двигателем с турбонаддувом, выдающим 630 л. с. и 800 Н∙м. С 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль впервые был представлен публике во время международного автосалона в Париже.

В машине 4 сиденья, для изготовления салона были использованы, в частности, такие материалы: кожа и дерево.

В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото)В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото)

В Киеве заметили редкий Bentley Continental Supersports (фото: instagram.com/topcars_u.a)

В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото)

Bentley Continental Supersports (фото: wikipedia)

Ранее мы сообщали, что в Киеве засветился редкий суперкар Wiesmann GT MF4.

Также мы писали о ТОП-5 надежных машин с пробегом.

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