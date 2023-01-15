От 1 мм до 23 кг: смотрите, как выглядят растения с самыми мелкими и самыми крупными семенами

Мир растений настолько удивителен, что познавать его можно всю жизнь и так до конца и не узнать. К примеру, знаете ли вы, как выглядят растения с самыми крупными и самыми мелкими семенами.

Об этом узнайте в материале Styler ниже.

Какое растение имеет семена 23 кг

Самые крупные семена в мире имеют кокосовые пальмы. Ведь сам кокос – это и есть по существу семена. Похвастаться гигантскими двадцатикилограммовыми семенами может гигантская "веерная" пальма, которая растет на Сейшельских островах, что в Индийском океане.

Ее называют еще Сейшельской пальмой, или Лодоицей или Коко-де-мэр. Такая пальма имеет двойной кокосовый орех, вес которого может достигать 23 килограмма.

Сейшельская пальма (фото: Википедия)

Это комнатное растение имеет самые крошечные семена.

А вот самые мелкие семена имеют, кто бы мог подумать, – орхидеи. Длина семян – не более 1 мм. А 1 млн семян весит менее 28 граммов.

Интересно, что в мире растений от величины семян не зависит размер растения, что из него вырастет. Те же орхидеи вырастают крупнее, чем другие представители флоры, семена которых крупнее.

Орхидея (фото: freepik)

В частности, гигантское красное дерево начинает свою жизнь с крохотных семян, размером около 1,6 мм.