Нужно ли отселять питомца? Врач развенчала основной миф о котах и беременности

Часто беременным рекомендуют держаться подальше от кошек из-за риска заражения токсоплазмозом. Нужно ли в это прекрасное для женщины время отселять любимого питомца?

На этот вопрос ответила гинеколог из Львова Оксана Негрич в Instagram.

Что такое токсоплазмоз

Токсоплазмоз – это инфекция, вызванная специфическим паразитом Toxoplasma gondii, которая вызывает минимальные симптомы или никак не проявляется у большинства людей и животных. Но если женщина контактирует с возбудителем впервые именно во время беременности, есть риск поражения ребенка и развития осложнений (прерывание беременности, преждевременные роды, заболевания глаз и нервной системы).

Если женщина заражается до беременности, у нее уже есть иммунитет и она не передаст инфекцию плоду во время беременности. Это можно проверить на этапе планирования беременности (анализ крови на IgG и IgM к токсоплазме; если положительные Ig G – есть защита).

Опасны ли коты для беременных?

Кошка, которую выпускают на улицу (и соответственно она может съесть зараженную птицу/грызуна) или животное кормят сырым/недостаточно термически обработанным мясом, может быть носителем паразита и выделять его со стулом.

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Если беременная женщина убирает зараженный кошачий лоток, она подвергается риску инфекции.

Что важно знать

Токсоплазмоз распространяется не только через кошачьи фекалии, но и через зараженное мясо, морепродукты, загрязненные почвы и воду.

Человек с большей вероятностью может заразиться, употребляя инфицированное сырое или недостаточно термически обработанное мясо, немытые овощи/фрукты и т.д.

Даже просто неправильное обращение с мясом и не мытье рук после этого может распространить инфекцию. ⠀

Шансы заразиться инфекцией от своего домашнего кота достаточно низки.

Для профилактики заражения беременной не желательно убирать за котом лоток (пусть это делают другие члены семьи). При необходимости убирать самостоятельно – используйте одноразовые перчатки и тщательно мойте руки.

С уличными котами действительно лучше близко не контактировать