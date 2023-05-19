Сама не ест и другим не советует! Стоматолог рассказала о 5 самых вредных продуктах для зубов

Не только сладости представляют серьезную угрозу здоровью зубов. Другие продукты также могут существенно ухудшить вашу улыбку.

Британский стоматолог Сэма Джетва рассказала о 5 продуктах, от которых она отказалась ради здоровья зубов. Она советует это сделать всем. Об этом пишет Daily Mail.

Лате с куркумой

Лате с куркумой набирает популярность в последнее время. Но ярко-желтый ароматический порошок может окрасить зубы, утверждает стоматолог.

"Все зубы склонны к окраске и изменению цвета, и куркума может быть особенно проблематичной для людей, которые недавно отбеливали зубы или имеют виниры. После процедуры отбеливания зубы могут быть более уязвимы к покраске. Виниры же не изменят своего цвета, но если под ними потемнеет естественный зуб, это ухудшит белоснежность улыбки", - объясняет врач.

Ириски

По словам Джетвы, ириски просто ужасные для зубов, поскольку содержат много сахара, а еще имеют липкую и жесткую текстуру.

Когда бактерии во рту расщепляют сахар, появляется кислота. Она разъедает поверхность зуба, это является первой стадией кариеса. Также ириски опасны тем, что можно легко сломать или отколоть зуб во время раскусывания конфеты.

"Ириски прилипают к зубам на дольше, чем большинство продуктов, а это значит, что они, скорее всего, повлекут за собой кариес. Их липкая текстура также может создать огромные проблемы для людей, имеющих пломбы, коронки, композитные установки или брекеты, потому что они могут сдвинуть эти элементы", - говорит врач.

Шкварки

Стоматолог отмечает, что шкварки могут сколоть зубы, потому что достаточно жесткие.

"Сколотые и треснувшие зубы являются чрезвычайно распространенным явлением, и это становится еще более распространенным с возрастом, поскольку вероятность кариеса растет", - говорит Джетва.

Исследования показывают, что у 80% людей старше 40 лет есть трещины на зубах.

"Часто они вызваны употреблением таких продуктов, как шкварки, или откусыванием зерен попкорна", - добавляет стоматолог.

Оливки

Если вы случайно укусите косточку в оливках, то можете повредить зубы.

"С возрастом наши зубы становятся слабее из-за постоянного износа. Поэтому следует быть осторожными. Угрозу составляют не только оливки, но и любые фрукты с косточками - от вишни и фиников до персиков", - отмечает Джетва.

Драже

Стоматолог отмечает, что эти твердые и сладкие конфеты являются ужасными комбинацией для зубов, поэтому она советует избегать их любой ценой. Они могут вызвать трещины и кариес.

"Обычно драже долго находятся в полости рта. Это означает, что сахар будет непосредственно влиять на зубы в течение длительного периода времени, вызывая кариес. Кроме того, драже настолько твердые, что могут повлечь за собой трещины, сколы и изломы зубов при раскусывании конфет", - объясняет врач.