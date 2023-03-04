Вот эти 8 ошибок в поведении взрослых калечат детскую психику

Какие поступки взрослых травмируют психику детей

"Какие они - всеобъемлющие убеждения, полученные в детстве от значимых взрослых? Получили когда-то, а пользоваться можем до сих пор. И не только относительно себя, но и собственных детей. Поведение взрослых, которая может разрушать детскую психику", - говорит эксперт.

По словам Голентовской, часто такие послания с детства превращаются во внутренний голос, которому человек доверяет.

"Недовольство собой, отсутствие ощущения достижения, постоянное сравнение себя с другими или зависимость от их мнения - имеют истоки именно из глубоких убеждений, получившихся в детстве", - утверждает психолог.

Голентовская ниже приводит, какие фразы взрослых могут травмировать психику ребенка и негативно повлиять на его дальнейшее развитие.

Унижение

"Надо было тебе дать девичье имя"

"Тебе на лбу написать, чтобы дошло?"

"Как можно было таким родиться?"

Перфекционизм

"Сколько мы вложили в тебя, где результаты?

"Чем ты хвастаешься, это всем по силам"

"Какое рисование, лучше полезным займись"

Контроль

"Никаких секретов между нами, хорошо?"

"Не надо тебе та девка, я таких знаю"

"А тебе позволено самостоятельно решать?"

Наказание

"После того, что ты натворил - никакого доверия"

"Думаешь, просто одного извинения достаточно"

"Я не хочу иметь с тобой дела. Не подходи ко мне"

Эмоциональная отстраненность

"Может, я не умею проявлять свою любовь, но обеспечиваю тебя"

"Поплачешь и перестанешь"

"Давай не будем о плохом, я хочу, чтобы мы имели положительную атмосферу в доме"

Эгоизм

"Какие там у тебя есть деньги? Матери ведь не жалко?"

"Что все только для тебя?"

"Сколько болячек имею, а обо мне кто-то думает?"

Гиперопека

"Поругался с Иваном? Дай его телефон, я разберусь"

"Не надо тебе тот бокс, еще голову разобьют"

"Сиди дома, потому что точно заболеешь"

Пессимизм

"Не влюбляйся, потом будет куча разочарований"

"Опечалилась? Привыкай, весь мир такой"

"Будь всегда настороже, потому что вокруг одни подставы"

"Не стоит ли уже оставить эти фразы в прошлом? Следим и за тем, что говорим своим детям. По нашим словам, они видят гораздо более глубокое содержание, как и мы когда-то", - говорит Голентовская.