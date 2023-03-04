Вот эти 8 ошибок в поведении взрослых калечат детскую психику

Родители, часто этого не осознавая, своими поступками способны покалечить психику ребенка. Иногда эти "невинные" фразы и действие отражаются в памяти малышей на всю жизнь.
Об этом рассказала психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.
"Какие они - всеобъемлющие убеждения, полученные в детстве от значимых взрослых? Получили когда-то, а пользоваться можем до сих пор. И не только относительно себя, но и собственных детей. Поведение взрослых, которая может разрушать детскую психику", - говорит эксперт.
По словам Голентовской, часто такие послания с детства превращаются во внутренний голос, которому человек доверяет.
"Недовольство собой, отсутствие ощущения достижения, постоянное сравнение себя с другими или зависимость от их мнения - имеют истоки именно из глубоких убеждений, получившихся в детстве", - утверждает психолог.
Голентовская ниже приводит, какие фразы взрослых могут травмировать психику ребенка и негативно повлиять на его дальнейшее развитие.
"Не стоит ли уже оставить эти фразы в прошлом? Следим и за тем, что говорим своим детям. По нашим словам, они видят гораздо более глубокое содержание, как и мы когда-то", - говорит Голентовская.
Раньше мы писали о 10 фразах, которые нельзя говорить ребенку.
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