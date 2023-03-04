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Вот эти 8 ошибок в поведении взрослых калечат детскую психику

Какие фразы и поступки психологически травмируют ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Родители, часто этого не осознавая, своими поступками способны покалечить психику ребенка. Иногда эти "невинные" фразы и действие отражаются в памяти малышей на всю жизнь.

Об этом рассказала психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.

Какие поступки взрослых травмируют психику детей

"Какие они - всеобъемлющие убеждения, полученные в детстве от значимых взрослых? Получили когда-то, а пользоваться можем до сих пор. И не только относительно себя, но и собственных детей. Поведение взрослых, которая может разрушать детскую психику", - говорит эксперт.

По словам Голентовской, часто такие послания с детства превращаются во внутренний голос, которому человек доверяет.

"Недовольство собой, отсутствие ощущения достижения, постоянное сравнение себя с другими или зависимость от их мнения - имеют истоки именно из глубоких убеждений, получившихся в детстве", - утверждает психолог.

Голентовская ниже приводит, какие фразы взрослых могут травмировать психику ребенка и негативно повлиять на его дальнейшее развитие.

Унижение

  • "Надо было тебе дать девичье имя"
  • "Тебе на лбу написать, чтобы дошло?"
  • "Как можно было таким родиться?"

Перфекционизм

  • "Сколько мы вложили в тебя, где результаты?
  • "Чем ты хвастаешься, это всем по силам"
  • "Какое рисование, лучше полезным займись"

Контроль

  • "Никаких секретов между нами, хорошо?"
  • "Не надо тебе та девка, я таких знаю"
  • "А тебе позволено самостоятельно решать?"

Наказание

  • "После того, что ты натворил - никакого доверия"
  • "Думаешь, просто одного извинения достаточно"
  • "Я не хочу иметь с тобой дела. Не подходи ко мне"

Эмоциональная отстраненность

  • "Может, я не умею проявлять свою любовь, но обеспечиваю тебя"
  • "Поплачешь и перестанешь"
  • "Давай не будем о плохом, я хочу, чтобы мы имели положительную атмосферу в доме"

Эгоизм

  • "Какие там у тебя есть деньги? Матери ведь не жалко?"
  • "Что все только для тебя?"
  • "Сколько болячек имею, а обо мне кто-то думает?"

Гиперопека

  • "Поругался с Иваном? Дай его телефон, я разберусь"
  • "Не надо тебе тот бокс, еще голову разобьют"
  • "Сиди дома, потому что точно заболеешь"

Пессимизм

  • "Не влюбляйся, потом будет куча разочарований"
  • "Опечалилась? Привыкай, весь мир такой"
  • "Будь всегда настороже, потому что вокруг одни подставы"

"Не стоит ли уже оставить эти фразы в прошлом? Следим и за тем, что говорим своим детям. По нашим словам, они видят гораздо более глубокое содержание, как и мы когда-то", - говорит Голентовская.

Раньше мы писали о 10 фразах, которые нельзя говорить ребенку.

Читайте также о том, как провести дома тест на определение будущего ребенка.

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