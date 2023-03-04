Ось ці 8 помилок у поведінці дорослих калічать дитячу психіку

Батьки, часто того не усвідомлюючи, своїми вчинками здатні покалічити психіку дитини. Іноді ці "безневинні" фрази та дії відбиваються у пам'яті малечі на все життя.
Про це розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.
"Які вони - всеосяжні переконання, отримані в дитинстві від значущих дорослих? Отримали колись, а користуватись можемо ще й досі. І не лише відносно себе, а й власних дітей. Поведінка дорослих, що може руйнувати дитячу психіку", - говорить експерт.
За словами Голентовської, часто такі послання з дитинства перетворюються у внутрішній голос, якому людина довіряє.
"Невдоволеність собою, відсутність відчуття досягнення, постійне порівняння себе з іншими чи залежність від їхньої думки - мають витоки саме із глибинних переконань, які здобулися в дитинстві", - стверджує психолог.
Голентовська нижче наводить, які фрази дорослих можуть травмувати психіку дитини та негативно плинути на її подальший розвиток.
"Чи не варто вже залишити ці фрази в минулому? Пильнуймо й те, що говоримо своїм дітям. За нашими словами, вони вбачають набагато глибший зміст, як і ми колись", - каже Голентовська.
Раніше ми писали про 10 фраз, які не можна говорити дитині.
Читайте також про те, як провести вдома тест на визначення майбутнього дитини.