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Ось ці 8 помилок у поведінці дорослих калічать дитячу психіку

Які фрази та вчинки психологічно травмують дитину (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Батьки, часто того не усвідомлюючи, своїми вчинками здатні покалічити психіку дитини. Іноді ці "безневинні" фрази та дії відбиваються у пам'яті малечі на все життя.

Про це розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.

Які вчинки дорослих травмують психіку дітей

"Які вони - всеосяжні переконання, отримані в дитинстві від значущих дорослих? Отримали колись, а користуватись можемо ще й досі. І не лише відносно себе, а й власних дітей. Поведінка дорослих, що може руйнувати дитячу психіку", - говорить експерт.

За словами Голентовської, часто такі послання з дитинства перетворюються у внутрішній голос, якому людина довіряє.

"Невдоволеність собою, відсутність відчуття досягнення, постійне порівняння себе з іншими чи залежність від їхньої думки - мають витоки саме із глибинних переконань, які здобулися в дитинстві", - стверджує психолог.

Голентовська нижче наводить, які фрази дорослих можуть травмувати психіку дитини та негативно плинути на її подальший розвиток.

Приниження

  • "Треба було тобі дати дівчаче ім’я"
  • "Тобі на лобі написати, щоб дійшло?"
  • "Як можна було таким вродитись?"

Перфекціонізм

  • "Скільки ми вклали в тебе, де результати?
  • "Чим ти хвалишся, це всім під силу"
  • "Яке малювання, краще корисним займись"

Контроль

  • "Ніяких секретів між нами, добре?"
  • "Не треба тобі та дівка, я таких знаю"
  • "А тобі дозволено самостійно вирішувати?"

Покарання

  • "Після того, що ти накоїв - ніякої довіри"
  • "Думаєш, просто одного вибачення досить"
  • "Я не хочу мати з тобою діла. Не підходь до мене"

Емоційна відстороненість

  • "Може, я не вмію проявляти свою любов, але ж забезпечую тебе"
  • "Поплачеш і перестанеш"
  • "Давай не будемо про погане, я хочу, щоб ми мали позитивну атмосферу в домі"

Егоїзм

  • "Які там в тебе є гроші? Матері ж не шкода?"
  • "Що все тільки для тебе?"
  • "Скільки болячок маю, а про мене хтось думає?"

Гіперопіка

  • "Посварився з Іваном? Дай його телефон, я розберусь"
  • "Не треба тобі той бокс, ще голову розіб’ють"
  • "Сиди дома, бо точно захворієш"

Песимізм

  • "Не закохуйся, потім буде купа розчарувань"
  • "Засмутилась? Звикай, весь світ такий"
  • "Будь завжди насторожі, бо навколо одні підстави"

"Чи не варто вже залишити ці фрази в минулому? Пильнуймо й те, що говоримо своїм дітям. За нашими словами, вони вбачають набагато глибший зміст, як і ми колись", - каже Голентовська.

Раніше ми писали про 10 фраз, які не можна говорити дитині.

Читайте також про те, як провести вдома тест на визначення майбутнього дитини.

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