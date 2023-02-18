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10 фраз, которые нельзя говорить ребенку, чтобы его не травмировать: советы психотерапевта

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Суббота 18 февраля 2023 11:02
10 фраз, которые нельзя говорить ребенку, чтобы его не травмировать: советы психотерапевта Какие фразы нельзя говорить ребенку (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Бытовые фразы, которые иногда бросают родители в сторону ребенка, могут травмировать малышей. Они нивелируют их усилия и в дальнейшем могут вызвать низкую самооценку.

О том, каких фраз следует избегать, рассказала психотерапевт Александра Мороз на своей странице в Instagram.

Какие фразы нельзя говорить ребенку

"Очень часто слышу подобные фразы на площадках и точно знаю, что большинство родителей даже не задумываются почему, что и зачем говорят детям. Проанализируйте указанные фразы и подумайте над тем, как эти слова могут повлиять на ребенка в дальнейшем", - пишет эксперт.

Выделяет несколько главных формулировок, которые не следует говорить детям в возрасте до 11 лет.

10 запрещенных фраз:

  • У тебя ничего не получится. Дай я сама это сделаю.
  • Не переживай из-за чепухи.
  • Господи, ты себя в зеркало видела.
  • Мальчики/девочки так не ведут себя.
  • Вот вырастешь, тогда поговорим.
  • Хватит уже ныть, успокойся, закрой рот.
  • Побереги мое здоровье/ только после моей смерти.
  • Ты что тупой/тупая, сколько можно тебе объяснять.
  • Еще раз такое увижу, получишь у меня.
  • Нет, мы тебе этого не купим, потому что нет денег.

Почему эти фразы токсичны

Перечисленные фразы нивелируют чувство ребенка и вредят его самооценке. Например, фраза "Дай я сама сделаю" обесценивает возможности малыша - ребенок со временем не будет верить в собственные силы. Лучше в таких случаях говорить "Давай сделаем это вместе" или "попробуй еще раз и тебе удастся".

"Родители должны создавать причинно-следственные реакции" вследствие чего в жизни возникает "нечто". Иначе во взрослой жизни возможно заблуждение, "что все само как-то будет". Поэтому вместо фразы "Мы тебе этого не купим", лучше говорить "Давай подумаем, когда это сможем купить и что для этого нужно будет сделать тебе и мне", - объясняет Мороз.

Также психолог отмечает, что с ранних лет важно ребенку создавать пределы дозволенного.

Раньше мы рассказывали о топ-3 принципах воспитания ребенка.

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