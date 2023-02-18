10 фраз, которые нельзя говорить ребенку, чтобы его не травмировать: советы психотерапевта
Бытовые фразы, которые иногда бросают родители в сторону ребенка, могут травмировать малышей. Они нивелируют их усилия и в дальнейшем могут вызвать низкую самооценку.
О том, каких фраз следует избегать, рассказала психотерапевт Александра Мороз на своей странице в Instagram.
Какие фразы нельзя говорить ребенку
"Очень часто слышу подобные фразы на площадках и точно знаю, что большинство родителей даже не задумываются почему, что и зачем говорят детям. Проанализируйте указанные фразы и подумайте над тем, как эти слова могут повлиять на ребенка в дальнейшем", - пишет эксперт.
Выделяет несколько главных формулировок, которые не следует говорить детям в возрасте до 11 лет.
10 запрещенных фраз:
- У тебя ничего не получится. Дай я сама это сделаю.
- Не переживай из-за чепухи.
- Господи, ты себя в зеркало видела.
- Мальчики/девочки так не ведут себя.
- Вот вырастешь, тогда поговорим.
- Хватит уже ныть, успокойся, закрой рот.
- Побереги мое здоровье/ только после моей смерти.
- Ты что тупой/тупая, сколько можно тебе объяснять.
- Еще раз такое увижу, получишь у меня.
- Нет, мы тебе этого не купим, потому что нет денег.
Почему эти фразы токсичны
Перечисленные фразы нивелируют чувство ребенка и вредят его самооценке. Например, фраза "Дай я сама сделаю" обесценивает возможности малыша - ребенок со временем не будет верить в собственные силы. Лучше в таких случаях говорить "Давай сделаем это вместе" или "попробуй еще раз и тебе удастся".
"Родители должны создавать причинно-следственные реакции" вследствие чего в жизни возникает "нечто". Иначе во взрослой жизни возможно заблуждение, "что все само как-то будет". Поэтому вместо фразы "Мы тебе этого не купим", лучше говорить "Давай подумаем, когда это сможем купить и что для этого нужно будет сделать тебе и мне", - объясняет Мороз.
Также психолог отмечает, что с ранних лет важно ребенку создавать пределы дозволенного.
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