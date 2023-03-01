Вот такие юбки будут на пике моды в этом сезоне: яркие фотопримеры

Высокая талия

В 2023 году будет на пике своей славы юбка-карандаш с высокой талией. Эта модель выгодно подчеркивает фигуру и зрительно удлиняет ноги.

Ее можно носить как с классическими блузами, так и с майками или гольфами. В любом варианте получите изысканный образ.

Юбку-карандаш легко совмещать с остальной одеждой (скриншот)

Минималистичный стиль

Минимальный дизайн уже давно является признаком вкуса. Ведь лишние детали отвлекают. Этот вариант отлично подойдет для делового или офисного образа. К нему стоит также добавить какой-нибудь яркий аксессуар и обязательно обувь на высоком каблуке.

Юбки-карандаши без декора подойдут для создания строгого образа (фото: freepik)

Вязаные

Пока нет стабильного тепла, вязаная юбка-карандаш станет отличным вариантом для создания весеннего образа. Лучше всего выбирать модели с большой вязкой и дополнять их свитерами нежных цветов.

Юбки-карандаши являются прекрасным вариантом для весеннего образа (скриншот).

С глубоким разрезом

Особой элегантности юбки-карандашу придают глубокие разрезы. Этот модный фасон прекрасно усилит пикантность образа и сделает его еще соблазнительнее.

Юбки-карандаши с глубоким разрезом будут в трендах этого сезона (скриншот)

Кожаные

Кожаная одежда до сих пор в моде, поэтому и карандаши-юбки из этого материала также будут супер трендовыми.

Их фактически можно назвать универсальными, ведь они отлично подойдут и для свидания, и для посещения офиса. Актуальными будут как яркие цвета, так и черные классические модели.

Кожаные юбки-карандаши универсальны в сезоне 2023 (фото: freepik)