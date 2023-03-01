Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади

Висока талія

У 2023 році буде на піку своєї слави спідниця-олівець із високою талією. Ця модель вигідно підкреслює фігуру та візуально видовжує ноги.

Поєднувати її можна як із класичними блузами, так і з майками чи гольфами. У будь-якому варіанті отримаєте вишуканий образ.

Спідницю-олівець легко поєднувати із рештою одягу (скриншот)

Мінімалістичний стиль

Мінімальний дизайн вже давно є ознакою смаку. Адже зайві деталі відволікають. Цей варіант чудово підійде для ділового чи офісного образу. До нього варто також додати якийсь яскравий аксесуар і обов'язково взуття на високих підборах.

Спідниці-олівці без декору підійдуть для створення строгого образу (фото: freepik)

В’язані

Поки нема стабільного тепла, в'язана спідниця-олівець стане чудовим варіант для створення весняного образу. Найкраще вибирати моделі із великою в’язкою і доповнювати їх светрами ніжних кольорів.

В'язані спідниці-олівці є чудовим варіантом для весняного образу (скриншот)

Із глибоким розрізом

Особливої елегантності спідниці-олівцю додають глибокі розрізи. Цей модний фасон чудово підсилить пікантність образу і зробить його ще спокусливішим.

Спідниці-олівці із глибоким розрізом будуть у трендах цього сезону (скриншот)

Шкіряні

Шкіряний одяг досі в моді, тому й спідниці-олівці із цього матеріалу також будуть супер трендовими.

Їх фактично можна назвати універсальними, адже вони чудово підійдуть і для побачення, і для відвідування офісу. Актуальними будуть як яскраві кольори, так і чорні класичні моделі.

Шкіряні спідниці-олівці є універсальними для сезону 2023 (фото: freepik)