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Вот эти 4 вещи из прошлого снова на пике моды: идеи для стильного образа

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Среда 15 февраля 2023 20:25
Вот эти 4 вещи из прошлого снова на пике моды: идеи для стильного образа Какие вещи из прошлого снова будут в моде (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые вещи из прошлого снова возвращаются в моду. В тренде 2023 года будет одежда с бахромой и пайетками. А еще - брюки карго и наряды кобальтово-синего цвета.

О том, как выглядеть стильно, используя вещи из прошлого и как избежать модных абсурдов, пишет ресурс Sante plus.

Бахрома

Следует пополнить свой гардероб юбкой или платьем с бахромой. К ним можно обуть деликатную пару кроссовок или балеток.

Модницы, которые хотят оставаться в тренде, но бахрома их немного отталкивает, могут добавить в образ блейзер. Так вы будете выглядеть стильно.

Удачным вариантом для создания образа будет комбинация большого синего свитера, юбки в цветочек и сумки с бахромой.

Брюки карго

Тенденции моды меняются каждый год - и в 2023 снова в тренде штаны карго. Расклешенные или более узкие, с большими или скрытыми карманами, карго икона подиумов в этом сезоне.

Для классного и повседневного образа одевайте карго - их можно сочетать с кроссовками и футболкой с высоким поясом.

Кобальтово-синий цвет

Этот цвет будет супер трендовым в этом году. Он придает элегантности и бодрости любому образу. В этом цвете одинаково красивы брюки, пальто, платья и юбки.

Интенсивный оттенок как тотальный образ подойдет для самых смелых. Можно еще добавить не массивные аксессуары, чтобы слегка оттенить цвет.

Удачным образом будет комбинация блейзера и штанов кобальтового цвета в сочетании с кроссовками и сумкой-багетом.

Одежда с пайетками

Пайетки были одним из основных элементов моды на протяжении многих лет и, похоже, не исчезнут в ближайшее время. Они являются идеальным способом добавить ноту гламура в ваш образ.

С этим декором можно выбирать платья или корсеты. Удачным вариантом также будет топ, украшенный пайетками. Он хорошо сочетается с пиджаком. Так вы создадите непринужденный шик - парижский образ. Эту одежду следует скомпоновать с низкими каблуками или кроссовками. Неотъемлемым аксессуаром является роскошная сумочка.

Ранее мы рассказывали о том, какие вещи будут в моде весной 2023 года.

Ранее мы говорили о том, какие вещи вышли из моды в 2023 году и чем их можно заменить.

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