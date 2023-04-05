Не будет неприятного запаха: вот на сколько можно оставить мокрое белье в стиральной машине

Хотя бы раз в жизни каждый оставлял в стиральной машине на ночь мокрые вещи. При этом все знают, что делать это не рекомендуется, но есть допустимый срок, о котором мало кто знает.

Точный термин

Эксперты говорят, что белье можно оставлять в стиральной машине от 8 до 12 часов, при условии, что сразу после этого времени оно будет развешено. Важно помнить, что оставлять белье в машине - это нормально.

Неприятный запах возникает, если на одежде появляется плесень и бактерии.

В общем, если вечернюю стирку утром отправить сушиться, то все будет в порядке. Однако перед тем как приступить к развешиванию белья, необходимо убедиться, что оно не пахнет сыростью, иначе придется все снова отправлять стирать.

Почему после стирки белье неприятно пахнет

Такая ситуация достаточно распространена. Одежда после стирки может неприятно пахнуть, если она долго лежала в барабане прибора.

Очень распространенной причиной является скопление грязи на внутренних частях стиральной машины. Обычно это жирные пятна, ворс и другие остатки, забивающие определенные компоненты. Вот почему всегда важно тщательно проверять свою одежду и опорожнять карманы.

Лучше всего сушить одежду на открытом воздухе и под солнечными лучами. Это не только экологически чистый вариант, но и наиболее щадящий, в отличие от сушилки.

Что делать, если вы забыли одежду на ночь в машинке и появился неприятный запах: